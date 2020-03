Der als rechtsextrem eingestufte "Flügel" der AfD hat zur Abwicklung von Spenden eine schwarze Kasse benutzt. Dies berichtet der Spiegel unter Berufung auf ein Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV), das sich dabei auf Informationen des Zolls stützt. Dort war die Finanzermittlungseinheit "Financial Intelligence Unit" auf das Konto gestoßen.

Wie der Spiegel schreibt, handelt es sich um ein Konto, das vom Bundestagsabgeordneten Frank Pasemann bei der Deutschen Kreditbank eröffnet worden sein soll. In der regulären Buchführung der Partei taucht dieses Konto nicht auf, zeigt aber zwischen Juni 2018 und August 2019 insgesamt 69 Kontobewegungen. Dabei handelt es sich demnach um Spenden für den "Flügel", der jeweilige Verwendungszweck würde dies eindeiutig zeigen.



Laut des Magazins handelt es sich dabei nicht nur um Beträge an die gesamte Bewegung, sondern auch an einzelne AfD-Politiker. Darunter war demnach auch der Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke, der den "Flügel" mit weiteren Parteimitgliedern gegründet hatte. Vereinzelt wurden Mitgliedsnummern angegeben.

Explizit genannt wurde auch der neurechte Verleger Götz Kubitschek. Laut den Kontodaten zahlte Kontoinhaber Pasemann 500 Euro ein, überschrieben mit dem Betreff "Spende Gotz Kubitschek". Zudem wurde einmal auch auf den Verein Konservativ! verwiesen, bei dem Pasemann als Schatzmeister fungiert.



Eine offizielle Stellungnahme lehnten sowohl Kubitschek als auch die im Verfassungsschutzgutachten genannten AfD-Politiker ab. Dem Spiegel liegt aber eine Erklärung von Pasemanns Anwalt vor. Demnach wurden über das Konto keine Spenden für den "Flügel" gesammelt, sondern nur solche für Konservativ!, weshalb die Spenden auch nicht im Rechenschaftsbericht der AfD erfasst wurden. Allerdings, so schreibt das Magazin weiter, wurde die Bankverbindung des Bundestagsabgeordneten über Monate hinweg auf der Website des "Flügels" als Spendenkonto angegeben. Pasemann ließ mitteilen, dass er die Gründe dafür nicht kenne.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte vergangene Woche den AfD-"Flügel" als "erwiesen extremistische Bestrebung" eingestuft und zum Beobachtungsobjekt erklärt. Darüber will der Bundesvorstand der Partei am Freitagvormittag in einer Präsenzsitzung in Berlin beraten.