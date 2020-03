Es waren 20 historische Minuten, in denen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montagabend an die Bürgerinnen und Bürger richtete. Während ihrer kurzen Pressekonferenz im Kanzleramt wirkte Merkel äußerlich wie immer, ihr Auftritt war pragmatisch-nüchtern und sortiert. Jedoch nannte sie die Leitlinien, die sie am Mittag gemeinsam mit allen Ministerpräsidenten zur Bekämpfung der Coronakrise beschlossen hatte, "außerordentlich", "einschneidend" und "Maßnahmen, die es in unserem Land noch nicht gegeben hat".



Für Merkel-Verhältnisse ist das schon ziemlich viel. So, wie sie auftrat, sortierte die Kanzlerin dann auch, was beschlossen wurde. Zunächst die Dinge, die bleiben sollen wie sie sind: Supermärkte, Drogerien, Apotheken, auch Waschsalons, Schneidereien und Friseure dürfen vorerst offen bleiben. Supermärkte können sogar sonntags öffnen, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen und lange Warteschlangen an den Kassen zu vermeiden.

Sonst jedoch haben die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin beschlossen, das öffentliche Leben im ganzen Land weitgehend einzustellen. Spielplatz- und Cafébesuche sind nicht mehr möglich, Gottesdienste fallen aus, Kinos, Tierparks, Messen und die meisten Geschäfte müssen schließen. Auch Urlaubsreisen innerhalb Deutschlands sind untersagt. Für die genaue Umsetzung sind zumeist die Bundesländer zuständig.



Die Kanzlerin und die Länder stimmen sich nun ab

"Die Wissenschaft", sagte die Physikerin Angela Merkel zweimal, empfehle ausdrücklich, dass die Distanz zwischen den Menschen vergrößert werden müsse, damit sich das Virus nicht weiterverbreitet. Das sei nur möglich, wenn soziale Kontakte verringert werden. Sie hoffe, dass es "ein gewisses Einsehen gebe bei den Menschen". Wenn die Schule wegen der Corona-Epidemie geschlossen sei, ergebe es keinen Sinn, dass die Schüler nebenan in großen Gruppen auf dem Spielplatz tobten. Merkel ging damit auf ein Unbehagen ein, das mancher in den vergangenen Tagen verspürte: Der öffentliche Trubel in der Frühlingssonne auf der Straße, in Parks, an den Ostseestränden wollte nicht recht zu den Nachrichten von der "größten Gesundheitskrise unserer Zeit" passen, wie die Weltgesundheitsorganisation die Coronakrise nun nennt. Und die WHO neigt nicht zur Überdramatisierung. Lange hatte sie gezögert, bei Corona von einer "Pandemie" zu sprechen.

In Deutschland ist die Zahl der bekannten Infizierten und der Todesfälle noch niedriger als in Italien oder in Spanien, wo inzwischen wegen der prekären Lage in den Krankenhäusern komplette Ausgangssperren verhängt wurden. Doch der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann warnte am Montag: "Das Tempo der Infektionen nimmt zu." Nordrhein-Westfalen verfüge aktuell über rund 5.600 Beatmungsgeräte. Rund 4.7 Millionen Menschen in NRW seien über 60 Jahre alt. Sie gehören in die Risikogruppe derer, bei denen die Lungenkrankheit schwer verlaufen könnte und die im Notfall beatmet werden müssten. "Wenn wir ein Problem kriegen, kriegen wir eines bei den Beatmungsgeräten", sagte Laumann.

Für den Ernst der Lage spricht auch, dass sich die Ministerpräsidenten der Länder und die Bundeskanzlerin offenbar vorgenommen haben, künftig abgestimmt und im ganzen Land einheitlich zu handeln. Noch am vergangenen Donnerstag hatten die Landesregierungschefs und Merkel bis spät darüber diskutiert, ob Schul- und Kitaschließungen nötig seien. Am Tag darauf verhängte ein Bundesland nach dem nächsten die Schulschließungen, wirklich abgestimmt und harmonisch wirkte das nicht. Auch Kneipen und Bars, sogar Diskotheken waren in manchen Bundesländern zuletzt noch offen, in anderen nicht.



Vertrauen in Krisenzeiten

Doch gerade in Krisenzeiten müssen Politiker versuchen, das Vertrauen ihrer Bevölkerung nicht unnötig zu erschüttern. Noch nicht mal eine Woche ist es her, dass sich die Kanzlerin in der Coronakrise zum ersten Mal an die Bürgerinnen und Bürger gewandt hatte. Vorher hatte sie sich nach eigenem Bekunden stets eng mit Gesundheitsminister Jens Spahn abgestimmt, ihm aber öffentlich den Vortritt gelassen.



Dies und der Föderalismus, der sich zunächst mit einer länglichen Diskussion zur Publikumsbeteiligung bei Fußballspielen aufhielt, führte zu dem Vorwurf, Deutschland handle nicht entschlossen genug gegen das Virus. Ein Vorwurf, gegen den sich einwenden lässt, dass es zu den Merkmalen einer freiheitlichen Gesellschaft gehört, dass Politiker nicht einfach Verbote aussprechen und die Bewegungs- und Lebensfreiheit jedes Einzelnen einschränken.

Seit vergangenem Mittwoch ist Merkel dreimal vor die Presse getreten. Jedes Mal hatte sie tiefere Eingriffe in das Leben jedes einzelnen Einwohners zu verkünden. Die Einschränkungen für das öffentliche Leben seien vorläufig, sagte Merkel nun. Den Alltag der Menschen würden sie verändern – für eine bestimmte Zeit. "Wir kommen umso schneller durch diese Phase durch, wenn sich alle daran halten", appellierte sie. Der Maßstab sei, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler derzeit sagen – und nicht, was der oder die Einzelne wolle.

Über eine Ausgangssperre sprach sie nicht, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte diese am Vormittag sogar offensiv ausgeschlossen, obwohl er in seinem Bundesland den Ausnahmezustand verhängte. Die Kanzlerin appellierte stattdessen: "Wir kommen schneller durch, je mehr der Einzelne sich an die Auflagen hält." Isolation sei nun einmal das beste Mittel gegen das Virus, auch wenn das schwerfalle.