Am Ende der Pressekonferenz hat Angela Merkel offenbar den Eindruck, dass vielleicht noch nicht bei allen angekommen ist, was sie hier eigentlich sagen will. Deswegen fasst die Kanzlerin ihre zentrale Botschaft nochmal zusammen: "Wir werden das Notwendige tun, gemeinsam und im europäischen Verbund", versichert sie mit nachdrücklichem Nicken.

In ihren mehr als 14 Amtsjahren hat die Kanzlerin schon viele Krisen gemanagt: den Zusammenbruch der Finanzwirtschaft, das Auseinanderfallen der EU sowie Hunderttausende Flüchtlinge an der deutschen Grenze. Jetzt aber stellt das Coronavirus, ein winzig kleiner Krankheitserreger, das Land vor eine möglicherweise noch größere Herausforderung.

Nicht, dass Merkel Panik schüren wollte, das gewiss nicht. Gleich am Anfang bemüht sie sich vielmehr, die Bedeutung ihres gemeinsamen Auftritts mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, herunterzuspielen. Sie habe gestern mit den anderen EU-Staats- und Regierungschefs zur Corona-Epidemie telefonisch konferiert, sagte sie. Deswegen wolle sie nun – "als wäre es ein europäischer Rat gewesen" – über diese Gespräche informieren. Alles Routine also. Niemand soll offenbar auf die Idee kommen, in dem Auftritt der Kanzlerin ein Anzeichen für die besondere Dramatik der Lage zu sehen.

Die Situation ist offen

Und natürlich versucht Merkel in dieser Pressekonferenz zu beruhigen: Dass man nun schnell, entschlossen und zugleich besonnen handeln werde, das sind Sätze, die die Kanzlerin an diesem Mittag in unterschiedlichen Varianten immer wieder wiederholt. Zwangsmaßnahmen und Verbote lehnen die Kanzlerin und ihr Gesundheitsminister bislang ab, stattdessen appellieren sie an das Verantwortungsbewusstsein sowohl der politisch Verantwortlichen als auch jedes einzelnen Bürgers und jeder Bürgerin. Und doch räumt Merkel eben auch immer wieder ein, dass die Situation offen sei und man vieles noch nicht wissen und abschätzen könne.

Als 2008 die Finanzkrise die Banken bedrohte, hatte Merkel gemeinsam mit dem damaligen SPD-Finanzminister Peer Steinbrück den Deutschen bei einem legendär gewordenen Auftritt zugesagt, dass ihre Sparguthaben sicher seien. Es ist gewissermaßen die Blaupause einer staatlichen Sicherheitsgarantie, die mancher nun gern wiederholt sähe. Doch dazu sieht sich Merkel diesmal nicht in der Lage.

Man habe es mit einer Sache zu tun, deren "Wirkung man nicht von vornherein einschätzen kann", betont sie stattdessen. Man müsse diesmal mit viel mehr Unbekannten agieren, weil unterschiedliche Branchen durch das Virus betroffen seien. Zwar hat die Bundesregierung etwa mit dem Kurzarbeitergeld und zusätzlichen Liquiditätshilfen bereits Maßnahmen ergriffen. "Was wir tun und verantworten können, werden wir tun", versichert Merkel auch mit Blick auf das europäische Krisenmanagement. Doch ob sich negative wirtschaftlichen Folgen der Epidemie damit neutralisieren oder bestenfalls abmildern lassen, ist derzeit eben eine nicht eindeutig zu beantwortende Frage.

Das gilt erst recht für die gesundheitlichen Folgen und die Frage, wie viele Menschen an dem Virus sterben könnten. 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung würden sich vermutlich anstecken, rechnet Merkel vor. Alle Maßnahmen müssten sich nun darauf richten, "dass wir die Ausbreitung verlangsamen". Deutschland sei für diese Herausforderung gut aufgestellt, betont die Kanzlerin. Doch anders als 2015, als sie angesichts der vielen Flüchtlinge noch frohgemut verkündete, "wir schaffen das", klingt sie nun etwas vorsichtiger: "Solidarität, Verantwortung und Herz füreinander werden auf eine Probe gestellt, und ich wünsche mir, dass wir diese bestehen."

Botschaft in eigener Sache

Zu beruhigen und gleichzeitig für mögliche Gefahren und Risiken zu sensibilisieren, ist aber nur der eine Zweck, den dieser Auftritt von Merkel hat. Die andere Botschaft ist eher eine in eigener Sache: Merkel macht deutlich, dass sie noch immer die oberste Krisenmanagerin des Landes ist. In den vergangenen Wochen war schließlich immer mal wieder kritisiert worden, dass sie sich rar mache, sich kaum noch um innenpolitische Probleme, geschweige denn um die Querelen in ihrer Partei kümmere, bestenfalls noch als oberste Diplomatin der Republik in Erscheinung trete. Der Auftritt gibt ihr auch die Gelegenheit, sich als funktionierendes Team mit ihrem Gesundheitsminister Jens Spahn zu präsentieren.