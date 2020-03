Angela Merkel - "Deutschland wird das, was notwendig ist, tun" Die Kanzlerin kündigte umfassende Wirtschaftshilfen an, um einer Rezession durch die Corona-Epidemie vorzubeugen. Schulschließungen hingegen seien bislang eine "Option". © Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Picture Alliance

Nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) davor gewarnt, dass durch die Corona-Epidemie "gravierende Spuren in unserem Wirtschaftsgeschehen" zu erwarten seien. Daher würden Bundestag und Bundesrat bereits an diesem Freitag die neuen Regelungen zum Kurzarbeitergeld beschließen. Weiterhin kündigte die Kanzlerin an, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) würden am Montag weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft vorstellen. "Deutschland wird das, was notwendig ist, tun, um seine Wirtschaft zu schützen", sagte Merkel.

Die Kanzlerin rief außerdem dazu auf, "alle nicht notwendigen" Veranstaltungen abzusagen, auch bei einer Teilnehmerzahl von unter 1.000. Bisher galt die Aufforderung der Bundesregierung, Veranstaltungen erst ab 1.000 Teilnehmern abzusagen. Auch Sozialkontakte sollten so weit es geht vermieden werden. "Es ist ein Einschnitt, der uns sehr viel abverlangt", sagte Merkel. "Wir sind in einer Situation, die außergewöhnlich ist, in jeder Beziehung."



Merkel sagte, finanzielle Belastungen würden bei den Maßnahmen, die noch getroffen werden könnten, keine entscheidende Rolle spielen. Das Grundgesetz sehe außergewöhnliche Ausgaben in Krisensituationen vor. Die Verschuldung stehe nicht im Vordergrund, die Situation sei außergewöhnlicher, als nach der Finanzkrise ab 2008. "Jetzt ist es unsere Aufgabe, Menschenleben zu retten."

Der bei der Pressekonferenz ebenfalls anwesende bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der der Ministerpräsidentenkonferenz vorsitzt, sagte, die Regierung müsse eine drohende Wirtschaftskrise abwenden. "Wir werden alles tun, was notwendig ist, um die wirtschaftliche Stabilität zu erhalten." Deutschland sei ein reiches Land, das mit der Erhöhung von Liquiditätshilfen eine "tiefe Rezession" vermeiden könnte. Auch für Krankenhäuser wolle man einen "Schutzschirm" spannen.

Länderübergreifende Schulschließungen kündigten die Kanzlerin und der CSU-Chef hingegen nicht an. Während der französische Präsident Emmanuel Macron kurz zuvor in einer Ansprache die Schließung von Schulen, Universitäten und Kindergärten angekündigt hatte, nannte Merkel Schulschließungen eine Option. Denkbar seien "vorübergehende Schulschließungen" in besonders vom Coronavirus betroffenen Regionen. Die Situation sei von Land zu Land unterschiedlich.