Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in einem ungewöhnlichen Schritt an die Öffentlichkeit gewandt, um die Bürgerinnen und Bürger zu einem "gemeinsamen solidarischen Handeln" in der Corona-Krise aufzurufen. In einer Fernsehansprache, die am Abend in mehreren Fernsehsendern gezeigt wird, sagte die Kanzlerin: "Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Deswegen lassen Sie mich sagen: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst." Und weiter: "Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt."



Deutschland habe ein exzellentes Gesundheitssystem, so Merkel. Aber auch "unsere Krankenhäuser wären völlig überfordert, wenn in kürzester Zeit zu viele Patienten eingeliefert würden, die einen schweren Verlauf der Coronainfektion erleiden." Es gehe nun darum, das Virus "auf seinem Weg durch Deutschland" zu verlangsamen. Dazu müsste das öffentliche Leben soweit es ginge heruntergefahren werden – mit Vernunft und Augenmaß. Der Staat müsse weiter funktionieren, ebenso die Versorgung der Bevölkerung. "Hamstern, als werde es nie wieder etwas geben, ist sinnlos und letztlich vollkommen unsolidarisch", sagte Merkel. Wichtig sei es stattdessen, nicht in Panik zu verfallen und keinen Gerüchten zu glauben, sondern stattdessen den offiziellen Mitteilungen.



Merkel hatte in den vergangenen Tagen bereits von der schwersten Krise seit 70 Jahren gesprochen. Mehrfach war sie vor die Presse getreten und hatte gemahnt, dass Menschen mehr Abstand halten müssten und nur zu den nötigsten Erledigungen oder zur Arbeit aus dem Haus gehen sollten. Die TV-Ansprache ist ein weiterer außergewöhnlicher Schritt der Kanzlerin, die sich sonst immer nur an Silvester in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wendet.



Einmal mehr sagte sie nun, die Ausbreitung des Virus müsse unbedingt verlangsamt werden. Dies verlange Opfer von allen, sei aber die einzige Möglichkeit in der jetzigen Situation. "Wir müssen, auch wenn wir so etwas noch nie erlebt haben, zeigen, dass wir herzlich und vernünftig handeln und so Leben retten. Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an", sagte die Kanzlerin. Sie appellierte noch einmal an jeden Einzelnen, sich an die Regeln zu halten, die für die nächste Zeit gelten.

Sie verwies damit zum einen auf die Ratschläge der Virologen, die in diesen Tagen "ja eindeutig" seien: Kein Handschlag mehr, gründlich und oft die Hände waschen, mindestens eineinhalb Meter Abstand zum Nächsten und am besten kaum noch Kontakte zu den ganz Alten, weil sie eben besonders gefährdet sind, so Merkel.

Sie verwies damit weiter auf die Entscheidungen der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten der Länder, die in den vergangenen Tagen bereits weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Folge hatten. So mussten Schulen und Kitas schließen, ebenso Geschäfte und Bars, größere Versammlungen in Moscheen oder Kirchen sind untersagt und auch Konzerte und andere Großveranstaltungen mussten abgesagt werden. Von einer Ausgehsperre, wie sie mehrere europäische Länder verhängt haben, sieht die Bundesregierung derzeit ab. Doch sagte die Kanzlerin in ihrer Fernsehansprache auch: "Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch: was womöglich noch nötig ist."

"Die nächsten Wochen werden noch schwerer"

Merkel dankte den Menschen, die derzeit noch dafür sorgten, dass die Versorgung aller gewährleistet ist: Allen voran den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie beispielsweise den Menschen, die jetzt in Supermärkten arbeiteten. Gleichzeitig versicherte sie Unternehmen und Arbeitnehmern, ihnen "durch diese schwere Prüfung zu helfen". Für die Wirtschaft, die großen Unternehmen genau wie die kleinen Betriebe, für Geschäfte, Restaurants, Freiberufler sei es jetzt schon sehr schwer. Die nächsten Wochen, so Merkel, würden noch schwerer.

Letztlich, und Merkel betonte, dass das für sie die wichtigste Botschaft ihrer Rede sei, gingen alle staatlichen Maßnahmen ins Leere, wenn "wir nicht das wirksamste Mittel gegen die zu schnelle Ausbreitung des Virus einsetzen würden: Und das sind wir selbst. So wie unterschiedslos jeder von uns von dem Virus betroffen sein kann, so muss jetzt auch jede und jeder helfen".