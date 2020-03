Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bei der Bevölkerung bedankt und um Geduld gebeten, was die derzeitigen Beschränkungen angeht. "Niemand kann heute mit gutem Gewissen sagen, er wisse, wie lange diese schwere Zeit anhält", sagte sie in ihrem wöchentlichen Podcast. "Noch geben uns die täglichen Zahlen der Neuinfektionen leider keinen Grund, nachzulassen oder die Regeln zu lockern."



Derzeit würde sich die Zahl der Neuinfektionen etwa alle fünfeinhalb Tage verdoppeln. Gemessen an der Zeit vom Anfang, als es alle zwei Tage zu einer Verdopplung kam, sei das schon ein Fortschritt. Dieser Zeitraum müsse sich aber noch verlängern. "Er muss in Richtung von zehn Tagen gehen, damit unser Gesundheitssystem nicht überfordert wird", sagte Merkel.

Der Kanzleramtschef Helge Braun hatte zuvor eine konkrete Angabe gemacht. "Wir reden jetzt bis zum 20. April nicht über irgendwelche Erleichterungen", sagte Braun dem Tagesspiegel. Bis dahin blieben alle Maßnahmen bestehen. In der kommenden Woche werde sich die Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten absprechen, wie es danach weitergehe. "Und unmittelbar nach Ostern werden wir sagen können, wie es generell nach dem 20. April weitergeht." Bei allen Überlegungen gelte es, die Risikopatienten zu schützen, bis es einen Impfstoff gebe. "Die Älteren und Kranken werden ihre Kontakte deutlich länger reduzieren müssen", sagte Braun.

Merkel immer noch in Quarantäne

Im Podcast adressierte Merkel außerdem Menschen, die sich nun Sorgen um ihre wirtschaftliche Zukunft machen. "Wir mobilisieren, was wir können, um unserem ganzen Land in dieser unsicheren Zeit Sicherheit zu geben", sagte sie. Die Politik habe so schnell wie noch nie und mit so viel Geld wie noch nie Maßnahmen ergriffen für kleine Betriebe, große Konzerne, für Mieter, für Eltern, Kurzarbeiter und für die Krankenhäuser.



Merkel grüßte außerdem alle, die jetzt Wohnen und Homeoffice verbinden. Wegen eines Kontakts zu einem infizierten Arzt befinde sie sich selbst in häuslicher Quarantäne und führe viele Telefonate und Videokonferenzen. Auf diese Weise habe sie zuletzt sechs Stunden im Europäischen Rat verhandelt. Sie sei sicher, dass man von diesen Mitteln nach der Krise "viel mehr Gebrauch machen" werde, freue sich aber auch wieder auf Kontakt und Nähe. Sie selbst sei nicht krank.