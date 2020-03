Sie haben derzeit täglich, ja stündlich Entscheidungen zu treffen, die vor Tagen und Wochen noch unvorstellbar waren. Sie müssen permanent abwägen: Sollen die Schulen sofort schließen? Die S-Bahnen und Busse ihren Dienst einstellen? Die Grenzen abgeriegelt werden? Legt man das Land komplett lahm? Es sind gravierende Eingriffe in die Freiheitsrechte, in die Wirtschaft, in die Substanz unseres Gemeinwesens.

Die Entscheidungen, die die Minister, Gesundheitsämter und Landräte in diesen Tagen treffen, können echte Folgen für Menschenleben haben. Das ist eine Dimension von Politik, die "ganz außergewöhnlich" ist, wie es Angela Merkel am Donnerstagabend zweimal formulierte.

Die Kanzlerin war nach einem Krisentreffen mit allen Ministerpräsidenten vor die Presse getreten, gemeinsam mit dem bayerischen Regierungschef Markus Söder und Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher. Sie wirkten geschlossen und gefasst – und sich glaubhaft ihrer Verantwortung bewusst.

Angela Merkel saß in der Mitte und sprach – einerseits – wie man sie kennt: nüchtern, pragmatisch, verhalten optimistisch. Andererseits machte eben diese erfahrene Kanzlerin in der ihr eigenen Art ziemlich deutlich, dass diese Krise größer ist als alles, was sie in ihren 15 Jahren Kanzlerschaft schon erlebt hat. Schlimmer als die Bankenkrise 2009, destabilisierender als die Flüchtlingskrise 2015. Ein echter "Einschnitt" sei es für Deutschland und die Welt, sagte Merkel.

Merkel wichtigstes Wort bei diesem Auftritt war "Gleichklang". So, nämlich harmonisch und koordiniert, sollten Bund und Länder derzeit versuchen, die Krise zu managen, beteuerte sie. Das Gleiche gelte auch für die Länder der Europäischen Union. Auch wenn es hinter den Kulissen wohl – wie in jeder Krisensituation – Streit und vielleicht auch Kompetenzgerangel geben dürfte, so hat Markus Söder nicht Unrecht, wenn er sagt: Wichtig sei es, mögliche einschneidende Maßnahmen gut vorzubereiten. Um Chaos zu verhindern. Auf einen "Tag hin oder her" käme es nicht an.



Angela Merkel - "Deutschland wird das, was notwendig ist, tun" Die Kanzlerin kündigte umfassende Wirtschaftshilfen an, um einer Rezession durch die Corona-Epidemie vorzubeugen. Schulschließungen hingegen seien bislang eine "Option". © Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Picture Alliance

Nicht so scharfrichterlich und pampig

Etwa ein Viertel der in Deutschland Beschäftigten hat kleine Kinder. Was sollen Polizistinnen und Krankenpfleger machen, wenn sie plötzlich niemanden mehr haben, der auf ihren Nachwuchs aufpasst? Da ist es zumindest sinnvoll, Notfallbetreuungen einzurichten und das Ganze ordentlich zu kommunizieren. Bayern und das Saarland haben diesen Schritt bereits für kommenden Montag angekündigt, Berlin will schrittweise vorgehen und erst die älteren Schüler nach Hause schicken. Andere Bundesländer werden folgen, ganz ohne Dekret und Zentralismus.

Es ist eine beliebte Klage derzeit, die in den Kommentaren im Internet oder auch in den Medien verbreitet ist: Die deutsche Politik handele mal wieder zu spät, zu uneinheitlich, zu intransparent. Die Chefs müssten mehr Dinge zur Chefsache erklären. Schaut doch, wie die anderen durchgreifen!

Es ist ein Ton, der in diesen Tagen unangemessen ist. Natürlich ist es richtig, Kritik zu üben, wenn das Krisenmanagement nicht läuft oder falsche Entscheidungen getroffen werden. Gerade wir Medien müssen das auch in Krisenzeiten unbedingt weiter machen.



Aber wir müssen den handelnden Akteuren auch zugestehen, dass sie sich korrigieren und Sachlagen dynamisch bewerten. Wir sollten ihr Handeln in dieser Zeit nicht zu scharfrichterlich, zu pampig, zu routiniert bewerten. Als sei doch völlig klar, was getan werden müsste. Nicht mal die besten Wissenschaftler der Welt haben eine Paradelösung, wie Merkel es gestern sinngemäß formulierte.