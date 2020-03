Annalena Baerbock - Grünen-Vorsitzende fordert Aufnahme von Geflüchteten Tausende Menschen harren an der türkisch-griechischen Grenze aus. Die Grünen-Vorsitzende sprach sich für sofortige Hilfsmaßnahmen der Europäischen Union aus. © Foto: Hannibal Hanschke/Reuters

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock hat die EU aufgerufen, Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze aufzunehmen. "In der chaotischen Situation muss die EU Ordnung und Humanität walten lassen", sagte Baerbock der Zeitung Die Welt. Das sei alleine schon in den Lagern auf den griechischen Inseln eine immense Aufgabe. Es gehe nicht um ein Problem Griechenlands, sondern es gehe an den Außengrenzen um die ganze EU.

Die Politikerin forderte außerdem, schnell Erstaufnahmeeinrichtungen an den EU-Außengrenzen aufzubauen. "Dort müssen Flüchtlinge, die über die Grenze gelangen, schnell registriert, einer Sicherheitsprüfung und einem Datenabgleich unterzogen werden", sagte sie. Dann sollten Kontingente von Flüchtlingen so schnell es gehe in der EU verteilt werden, um dort die Asylverfahren einzuleiten. "Wenn nicht alle mitmachen, müssen einige vorangehen und dafür finanzielle Hilfe erhalten", sagte Baerbock. "Deutschland sollte vorausschauend seine eigenen Kapazitäten an Flüchtlingsunterkünften wieder aktivieren."

Zuletzt hatte die Türkei erklärt, angesichts der dramatischen Lage im syrischen Bürgerkrieg Flüchtlinge und Migranten nicht länger an der Grenze zur EU aufzuhalten. Nach Worten des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan haben sich bereits Zehntausende auf den Weg gemacht.