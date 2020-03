Was bedeutet die Corona-Pandemie für den Klimaschutz? Kann man aus dem globalen Gesundheitsproblem etwas für den Kampf gegen die Klimakrise lernen? Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter, ein promovierter Biologe, hat mit unseren Redakteurinnen darüber gesprochen. Das Interview fand per Videoschalte statt.



ZEIT ONLINE: Herr Hofreiter, seit zwei Wochen bleiben die meisten Flugzeuge am Boden und viele Autos in der Garage, weil Fabriken ihre Produktion zurückfahren und Arbeit im Homeoffice oder gar nicht mehr stattfindet sowie Reisen nicht mehr möglich sind. Gute Zeiten für den Klimaschutz?

Anton Hofreiter: Das Gerede davon, dass der durch Corona bedingte Einbruch der Wirtschaft dem Klimaschutz hilft, teile ich überhaupt nicht. Das ist eine zynische Argumentation. Es geht jetzt vor allem darum, Menschenleben zu retten und die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in den Griff zu bekommen. Die Klimakrise können wir nur bewältigen, wenn wir unsere Wirtschaft umbauen – aber dafür müssen wir sie erst einmal erhalten.



ZEIT ONLINE: Aber die Emissionen sind doch in Deutschland und anderswo deutlich gesunken. Die Effekte sind für das Klima also positiv. Kann man diesen Impuls nicht nutzen?



Hofreiter: Die sinkenden Emissionen sind bestenfalls ein vorübergehender Effekt, denn nach der Krise wird man wieder reisen, arbeiten und produzieren – vielleicht sogar noch mehr als zuvor. Und außerdem sind die Kosten dieser sinkenden Emissionen unerträglich hoch: Menschen sterben, Wirtschaft und Arbeitsplätze sind massiv bedroht. So funktioniert Klimaschutz doch nicht! Der Klimaschutz ist eben keine Kurzfristaufgabe für die nächsten Monate, sondern ein Vorhaben für die nächsten zehn bis 15 Jahre. Was man aus der Corona-Krise für die Zukunft lernen kann, ist zweierlei: Erstens lohnt es sich, evidenzbasiert vorzugehen und auf wissenschaftlicher Grundlage Politik zu machen. Zweitens können große Krisen nur global bekämpft werden.



Anton Hofreiter Anton Hofreiter, Jahrgang 1970, wuchs südlich von München auf und trat mit 16 Jahren den Grünen bei. Seit 2005 sitzt der studierte Biologe im Bundestag, seit 2013 ist der Parteilinke Co-Vorsitzender der Bundestagsfraktion.

ZEIT ONLINE: Aber selbst in der globalen Corona-Pandemie ist internationale Kooperation schwierig. Stattdessen werden Grenzen hochgezogen, einzelne Staaten kümmern sich vor allem um ihren eigenen Schutz. Gibt uns das Hinweise darauf, unter welchen Bedingungen die globale Zusammenarbeit gelingen kann – und in welchem Fall nicht?

Hofreiter: Eine Pandemie ist eine weltumspannende Krise, und das gilt auch für die Klimakrise. Es ist aber etwas anderes, ob man abstrakt weiß, dass eine globale Bedrohung eine globale Antwort erfordert, wie in der Klimakrise, oder ob man es in einem konkreten Fall selbst erlebt, wie jetzt durch die Corona-Pandemie. Ich glaube, dass die aktuelle Erfahrung die Art verändert, wie wir auf solche Krisen reagieren. Beispielsweise die Erfahrung, wenn wir mit allen gebündelten globalen Kräften hoffentlich einen Impfstoff finden, der dann auch allen zugutekommt. Populisten wie Donald Trump werden ein weiteres Mal delegitimiert. Er hat schon bisher in der Klimakrise wissenschaftliche Fakten ignoriert, das tut er jetzt erneut in der Corona-Krise – mit dramatischen Folgen für sein Land. Seine nationalistische Politik hat ihm nicht geholfen. Das sollte uns allen eine Lehre sein.

ZEIT ONLINE: Die Politik greift im Kampf gegen die Corona-Krise zu weitreichenden Mitteln. Man könnte argumentieren, dass die Klimakrise eine viel fundamentalere Bedrohung unserer Existenz ist. Könnte die Politik da nicht genau so entschlossen agieren?



Hofreiter: Die beiden Krisen sind von sehr unterschiedlicher Natur. Die eine Krise entfaltet sich rasend schnell, es geht bei der Reaktion um Tage. Deswegen gibt es eine hohe Akzeptanz für einschneidende Maßnahmen. Die Klimakrise entfaltet sich dagegen über Jahre und Jahrzehnte. Die Bedrohung ist weniger unmittelbar. Deswegen muss die Politik auch anders auf sie reagieren.



ZEIT ONLINE: Fürchten Sie, dass die jetzige Krise die Klimakrise aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt?



Hofreiter: Ich finde es im Moment absolut richtig, dass wir uns auf die Corona-Krise fokussieren. Aber ich denke, dass die Heftigkeit dieser Pandemie das Bewusstsein für die Notwendigkeit stärkt, Krisen präventiv, also vorbeugend anzugehen. Wenn wir jetzt richtig handeln, werden wir als Gesellschaft auch erleben, wozu wir fähig sind. Wir können diese Pandemie in den Griff bekommen. Und daraus entsteht hoffentlich auch der Wille, die Klimakrise in den Griff zu kriegen, bei der wir noch etwas mehr Zeit haben, um zu reagieren. Viele Menschen sehen jetzt, dass solche Krisen schlimmer werden, wenn man nicht früh genug handelt.

ZEIT ONLINE: Wird das Geld, das jetzt zur Rettung der Wirtschaft ausgegeben wird, nicht für den eigentlich geplanten Umbau hin zu einer ökologischeren Wirtschaft fehlen?



Hofreiter: Was wäre denn die Alternative? Zuschauen, wie die Wirtschaft den Bach runtergeht und Millionen Menschen arbeitslos werden? Nein, wenn wir dieses Geld jetzt nicht ausgeben würden, um die Unternehmen zu retten und die Menschen sozial zu stützen, dann würde uns das mittelfristig sehr viel mehr kosten – sozial, ökonomisch, finanziell.



In einem zweiten Schritt, wenn die akute Krise hoffentlich überwunden ist, brauchen wir ein Programm, um die Wirtschaft wieder in Gang zu setzen. Und das muss dann ein Green Deal sein. Dann müssen wirtschaftliche Erholung und Klimaschutz Hand in Hand gehen. Denn es gilt doch weiterhin: Der ökologische Umbau ist keine Gefahr, sondern eine Chance für die Wirtschaft. Wir sehen ja, dass andere Länder längst vorangehen: Tesla mit der Produktion von Elektroautos in den USA und jetzt auch bei uns in Deutschland oder China mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Wenn wir da zurückbleiben, würde das so richtig Arbeitsplätze gefährden.



ZEIT ONLINE: Sollte die Politik nicht jetzt schon staatliche Unterstützung gegen die Corona-Krise mit ökologischen Auflagen verbinden?