Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich gegen eine Wahl des Linke-Politikers Bodo Ramelow zum Thüringer Ministerpräsidenten mit CDU-Stimmen ausgesprochen. "CDU-Stimmen für einen linken Kandidaten sind nicht akzeptabel", sagte er der Bild am Sonntag. "Die CDU ist durch die verlorene Landtagswahl in Thüringen Opposition geworden und diese Rolle sollte sie auch annehmen. So ist das in einer Demokratie."

Laschet hatte vergangene Woche seine Kandidatur für den CDU-Parteivorsitz angekündigt. Ein weiterer Bewerber ist Norbert Röttgen, der sich ebenfalls gegen die Wahl Ramelows mit CDU-Unterstützung äußerte. Focus online sagte er, die CDU-Landtagsfraktion habe mit der Wahl eines FDP-Kandidaten zum Ministerpräsidenten gemeinsam mit der AfD die Grenze nach rechts in Zweifel gezogen. "Wenn die CDU jetzt die Wahl Bodo Ramelows unterstützt und damit auch noch die Grenze nach links in Frage stellt, wäre der Schaden für unsere Partei enorm. Weit über Thüringen hinaus."



"Für mich ist es absolut undenkbar, dass ein Ministerpräsident der Linken mit Stimmen der CDU gewählt wird", sagte auch der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobl den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Es kann und darf mit extremen Parteien – links wie rechts – keine Zusammenarbeit geben", so Strobl. Dies sei auch die Beschlusslage der CDU Deutschland.

Er wies aber auch darauf hin, dass es in Thüringen – gerade gegen die AfD eines Björn Höcke – "eine Sondersituation" gebe, "die mit nichts, aber auch gar nichts zu vergleichen ist". Strobl riet den Mitgliedern der thüringischen CDU-Landtagsfraktion, nach der Maxime zu handeln: "Zuerst das Land, dann die Partei, am Schluss erst die Person."

Ein CDU-Parteitagsbeschluss verbietet die Zusammenarbeit mit der Linken

Ramelows Wahl ist im Thüringer Landtag für kommenden Mittwoch geplant. Linke, SPD und Grüne fehlen jedoch vier Stimmen, weshalb die Partei mit der CDU eine sogenannte Stabilitätsvereinbarung getroffen habe. Diese sieht eine befristete, projektbezogene Zusammenarbeit bis zu einer Neuwahl im April 2021 vor. Sie enthält jedoch keine Festlegung zur Wahl Ramelows.

Offiziell bleibt die Thüringer CDU bislang auf der Linie, dass sie den Linke-Politiker "nicht aktiv" zum Regierungschef wählen wird. Hintergrund ist ein Parteitagsbeschluss der Bundes-CDU von 2018, der die Zusammenarbeit mit Linkspartei und AfD verbietet. Es wird aber darüber spekuliert, ob mehrere CDU-Abgeordnete in der geheimen Wahl bereits im ersten Wahlgang für Ramelow stimmen könnten. Im dritten Wahlgang würde ihm die einfache Mehrheit reichen.

Bei der ersten Ministerpräsidentenwahl am 5. Februar war Ramelow, der bereits fünf Jahre lang eine rot-rot-grüne Regierung anführte, in den ersten beiden Wahlgängen gescheitert. Im dritten Wahlgang war dann überraschend der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit Stimmen von CDU, FDP und AfD gewählt worden. Nach drei Tagen trat Kemmerich wieder zurück und ist seitdem geschäftsführend im Amt.