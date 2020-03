In Frankreich gilt bereits seit vergangenen Dienstag eine 15-tägige Ausgangssperre, strikt kontrolliert von der Polizei. Über eine Verlängerung wird derzeit debattiert. In Italien wurde die bestehende Ausgangssperre bis Anfang April verlängert, eine weitere Verlängerung ist wahrscheinlich. In Österreich gibt es seit Montag Ausgangsbeschränkungen, die bis mindestens Ostermontag gelten; Spaziergänge sind aber noch erlaubt. In Belgien gelten weitgehende Beschränkungen der Bewegungsfreiheit seit vergangenen Mittwoch – auch hier bleiben Sport und Spaziergänge an der frischen Luft aber erlaubt, solange sie nicht in der Gruppe stattfinden. In Belgien kontrollieren derzeit Tausende Polizisten die Einhaltung der Maßnahme.



In Spanien gilt seit vergangenen Sonntag ebenfalls eine Ausgangssperre, bislang für 15 Tage. Auch hier gibt es viele Polizeikontrollen. In Slowenien gilt seit Freitag für alle, die nicht miteinander im selben Haushalt wohnen, ein Verbot, sich im öffentlichen Raum zu treffen – und wer draußen ist, soll Abstand zu anderen halten. In Serbien hingegen gilt nur nachts eine Ausgangssperre. Von acht Uhr abends bis fünf Uhr früh darf niemand das Haus verlassen. Ausgenommen vom Verbot sind Menschen, die in dieser Zeit zur Arbeit gehen müssen.