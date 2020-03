Der stärkste Moment bei dieser neuen Ministerpräsidenten-Wahl am Mittwoch in Erfurt ereignete sich ganz am Ende. In der Schlange der Menschen, die dem neuen Regierungschef Bodo Ramelow gratulierten, stand auch sein Kurzzeit-Vorgänger, Thomas Kemmerich. Er reichte Ramelow die Hand, und Ramelow nahm sie, aber er nahm sie nicht irgendwie. Für ein paar Sekunden umschloss Bodo Ramelow sie mit beiden Händen, fast zärtlich sah das aus, anrührend.

Es war eine Geste der Vergebung, der Achtung, des Respekts beider für beide. Ein Zeichen: Es gibt ein Leben nach dem Skandal, es gibt eine Zukunft nach der Aufregung. Und vor allem ist da wahnsinnige Erleichterung. Man meinte, sie auch Kemmerich anzusehen.

Die Stunde, die das Drama beendet: Man fühlte sie, im Plenarsaal und auf den Gängen, in der Stadt und überall. Dieses Puhhhh, wenn endlich ein Problem gelöst ist. Wenn der Druck entweicht aus einem ganzen System. Und nicht einmal die AfD hatte noch die Kraft, dabei sonderlich zu stören.

Thüringen kann endlich Ruhe finden, und mit dem Land die ganze Republik. Es ist fast genau einen Monat her, dass Thomas Kemmerich, ein Mann von der FDP, mit Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten Thüringens gewählt worden ist. Innerhalb dieses Monats ist nicht nur Kemmerich wieder zurückgetreten, sondern auch eine Bundesvorsitzende der CDU (jedenfalls hat sie das angekündigt). Die Kanzlerin ist mehr denn je ins Schlingern geraten, der FDP-Bundeschef erst recht. Die Union hat sich zerlegt in einem Streit, ob man mit der AfD gemeinsam einen Regierungschef wählen darf, ob man mit der Linken kooperieren darf, ob man sich in Ostdeutschland anders verhalten darf, als sich das mancher Partei-Hierarch im Westen gerne wünscht.

Wie schnell eine Demokratie ihre Akteure überfordern kann

Selten ist in den vergangenen Jahren so sehr klar geworden, dass ein Riss durch die deutsche Politik geht, der eben doch auch ein Ost-West-Riss ist: Die Thüringer Verhältnisse sind ostdeutsche Verhältnisse. Eine Linke als stärkste Kraft und eine AfD als zweitstärkste Kraft, eine CDU in marginaler Rolle: Das Konzept der Volkspartei war im Osten schon im Untergang begriffen, als der Westen noch glaubte, es sei alles für die Ewigkeit.

Aber inzwischen merkt auch der Westen, dass da Dinge erodieren, die grundsätzlicher sind. Dass es Probleme in der Demokratie gibt, die man nicht wegschieben kann, nicht wegschieben nach Thüringen oder nach Osten.

Thüringen hat offenbart, wie schnell eine Demokratie wundgeschossen werden kann, wie schnell sie ihre Akteure überfordern kann. Ein paar Tricks, ein zum Schein aufgestellter AfD-Kandidat, ein paar Willfährige, die mal auf den Tisch hauen wollen – und auf einmal ist eine Art Staatsstreich passiert. Wer sagt denn, dass das nie wieder geschehen kann? Was die AfD in Thüringen ausprobiert hat, wird sie wieder ausprobieren.