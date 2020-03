In Erfurt ist der Linke-Politiker Bodo Ramelow zum neuen Regierungschef in Thüringen gewählt worden. Im dritten Wahlgang erreichte er die einfache Mehrheit der Stimmen des Landtags. Der AfD-Politiker Björn Höcke, der sich für die ersten beiden Wahlgänge zur Wahl gestellt hatte, trat im dritten nicht mehr an.



In den ersten beiden Wahlgängen war Ramelow gescheitert. In diesen hätte er jeweils die absolute Mehrheit von 46 Stimmen gebraucht. Sein rot-rot-grünes Regierungsbündnis hat allerdings nur 42 Sitze.

Die CDU hatte mehrfach betont, Ramelow als Fraktion nicht "aktiv" wählen zu wollen. Darauf hatten auch alle wichtigen Mitglieder der Bundes-CDU gedrungen, da die CDU mit einem Parteitagsbeschluss eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei ebenso wie mit der AfD ausgeschlossen hat. Tatsächlich enthielten sich im ersten und zweiten Wahlgang offenbar alle 21 CDU-Mitglieder, die FDP nahm an der Abstimmung gar nicht teil. Ihre Abgeordneten blieben allerdings, anders als zunächst angekündigt, während der Wahl im Saal. Im dritten Wahlgang – als nur Ramelow antrat – gab es 20 Enthaltungen, eine weniger als die CDU Sitze hat. Dafür stimmten 23 Abgeordnete mit Nein, einer mehr als es AfD-Abgeordnete im Landtag gibt. Die FDP stimmte auch in diesem Wahlgang nicht mit ab.

Weder zusätzliche Stimmen für Ramelow noch für Höcke

Vor der Wahl war befürchtet worden, AfD-Abgeordnete könnten Ramelow in einem der ersten Wahlgänge wählen, um ihn so zu zwingen, die Wahl nicht anzunehmen. Schließlich hatte Ramelow mehrfach erklärt, dass er sich nicht mit den Stimmen der AfD wählen lassen würde. Stattdessen wählte die Fraktion in den ersten beiden Wahlgängen geschlossen ihren Fraktionschef Höcke. Höcke erhielt – ebenfalls anders als manche befürchtet hatten – aber auch keine Stimmen aus anderen Fraktionen. Jedenfalls entsprachen die 22 für ihn in der geheimen Wahl abgegebenen Stimmen genau der Anzahl seiner Fraktionsmitglieder.

Im dritten Wahlgang reichte schließlich die Mehrheit der abgegebenen Ja-Stimmen. Da die AfD Höcke zurückzog, bestand nun allerdings auch die Möglichkeit, mit Nein zu stimmen. Hätten AfD, CDU und FDP geschlossen mit Nein gestimmt, hätte Ramelow mehr Nein- als Ja-Stimmen erhalten. Ob die Wahl dann dennoch gültig gewesen wäre, ist umstritten. Die AfD hätte möglicherweise versucht, sie vor dem Landesverfassungsgericht anzufechten. Dies verhinderte die CDU-Fraktion nun, indem sie sich mehrheitlich enthielt. Die AfD machte ihr das unmittelbar nach der Wahl zum Vorwurf. "Durch ihre Enthaltungen und Nichtteilnahme haben die Thüringer Landtagsabgeordneten von CDU und FDP den Linksparteipolitiker Bodo Ramelow ins Ministerpräsidentenamt gehoben", hieß es in einer Pressemitteilung des AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen.



Kein Handschlag für Höcke

Nach der Wahl gab Ramelow Höcke nicht die Hand. Er begründete dies damit, dass die AfD nach der Wahl am 5. Februar, als schließlich der FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich mithilfe von CDU und FDP gewählt worden war, davon gesprochen habe, dass sie Kemmerich eine Falle gestellt habe. "Wer so über die Wahl eines Verfassungsorgans spricht, hat etwas zu klären", sagte Ramelow.



Er betonte, er finde es beklemmend, dass Kemmerich und seine Familie nach der Wahl bedroht worden seien, fügte aber hinzu, dass auch er selbst und seine Familie unter Sicherheitsschutz gestanden hätten. Ausdrücklich bedankte sich Ramelow bei der CDU-Fraktion, die seine Wahl durch Enthaltung möglich gemacht hatte. Nun habe man den ersten Tag erlebt, an dem in Thüringen wieder stabile Verhältnisse einkehren würden. "Wir lassen uns nicht mehr treiben von einer Fraktion, die Fallen stellt und Leimruten auslegt", sagte Ramelow. Insofern sei die Krise auch eine Chance.



CDU-Fraktion und Rot-Rot-Grün hatten vor der Wahl einen Stabilitätspakt geschlossen. Dieser sieht Neuwahlen im April 2021 vor. Zudem sollen gemeinsam wichtige Projekte wie der Landeshaushalt umgesetzt werden.



Die Wahl von Kemmerich mit Unterstützung der AfD hatte bundesweit für Entrüstung und Proteste gesorgt. Drei Tage nach seiner Wahl trat Kemmerich zurück und war seitdem geschäftsführend im Amt – ohne Minister.