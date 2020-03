Bundeskanzlerin Angela Merkel wird aus der häuslichen Quarantäne heraus per Telefonverbindung an der Sitzung des Bundeskabinetts teilnehmen. Das sagte ein Regierungssprecher. Merkel hatte sich am Sonntagabend selbst in häusliche Quarantäne begeben, weil sie Kontakt zu einem Arzt hatte, der mittlerweile selbst infiziert ist.

Ministerinnen und Minister tagen wegen der Gefahr des Coronavirus nicht mehr im Kabinettssaal des Kanzleramts in Berlin. Um den notwendigen Abstand von 1,5 Metern voneinander einhalten zu können, sind sie in den größeren Internationalen Konferenzsaal gewechselt.

Bei der Kabinettssitzung sollten umfangreiche Notpakete für Unternehmen, Beschäftigte und Kliniken beschlossen werden, zudem ein Kündigungsschutz für Mieter, die wegen der Corona-Pandemie finanzielle Probleme bekommen.