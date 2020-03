Katja Kipping hat sich ihren Schal um das halbe Gesicht gewickelt. Die Parteichefin der Linken sitzt alleine im Plenum des Bundestags, in der vierten Reihe ihrer Fraktion. Die blauen Stühle neben ihr sind leer. Ansonsten zeigt Kipping das übliche Verhalten von Parlamentariern: Sie klatscht, sie schüttelt den Kopf, sie tippt in ihr Handy. Nur der kurze, vertrauliche Plausch mit den Sitznachbarn entfällt notgedrungen.



Ja, auch der Bundestag praktiziert Social Distancing. Normalerweise lebt ein Parlament von der Nähe und dem Austausch unter den Abgeordneten. Dass es auch für den Bundestag keine normalen Zeiten sind, merkt man an diesem Tag nicht nur an Kippings Gesichtsschutz. Sondern an vielen kleinen Maßnahmen.



Am deutlichsten wird es bei der namentlichen Abstimmung, die ausnahmsweise in der Lobby des Parlaments stattfindet, mit viel Abstand zwischen den einzelnen Parlamentariern, und nicht wie sonst, dicht gedrängt im Plenarsaal. Während der Generaldebatte müssen die aufeinander folgenden Redner stets kurz warten, bis ein Saaldiener mit Handschuhen das Rednerpult desinfiziert hat.

Sowieso wirkt das Parlament ziemlich ausgedünnt, obwohl die meisten der 709 Abgeordneten durchaus da sind. Aber eben nicht physisch. Heute sitzen hier nur die jeweiligen Fraktionsspitzen und die zuständigen Fachpolitiker. Die anderen Abgeordneten sollen die Debatte von ihren Bundestagsbüros aus verfolgen. Sie kommen nur am Nachmittag zur namentlichen Abstimmung. Die gesunden zumindest: Von mindestens sechs Parlamentariern weiß man, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben, darunter der Grüne Cem Özdemir und der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff. Özdemir twittert an diesem Tag aus dem Homeoffice, er lässt sich virtuell zur Sitzung des Verkehrsausschusses zuschalten, aber an der Abstimmung über die Gesetzesvorhaben kann er nicht teilnehmen.



Virtuelle Fraktionssitzungen

Im Bundestagssaal klaffen zwischen den anwesenden Abgeordneten große Lücken. Manche müssen auf der Tribüne Platz nehmen, wo sonst Besucher sitzen. Besucher wiederum sind kaum anwesend. Viele Mitarbeiter und Journalisten verfolgen die Debatte per Livestream aus dem Homeoffice (so auch der Autor dieses Textes). Pressekonferenzen finden derzeit ohnehin oft online statt, mit Videoübertragung und Fragen per SMS.



Wie die ganze Gesellschaft muss sich der politische Betrieb den neuen Corona-Gegebenheiten anpassen. Am Dienstag haben mehrere Parteien (Grüne, Linke, FDP) die ersten digitalen Fraktionssitzungen in ihrer Geschichte abgehalten. Gerade für die älteren Abgeordneten war das "teilweise gewöhnungsbedürftig", erzählt ein junger FDP-Politiker am Telefon. Ihnen würde man anmerken, dass sie keine großen Erfahrungen mit Gruppenchats hätten.



Wenn über 80 Politiker virtuell tagen, dürfe man sich eben nur zu Wort melden, wenn man wirklich etwas zu sagen habe. Aber das werde diese Generation schon noch lernen, so wie alle derzeit ihr digitales Know-how vervielfältigen. Auch eine Sprecherin der Linken berichtet, dass man noch an den eigenen Moderationsformen für digitale Sitzungen feilen müsse.



95 Prozent sind für die Maßnahmen

Dass der Bundestag in dieser Woche überhaupt zusammenkam, war notwendig, weil mehrere wichtige Entscheidungen anstanden. Es ging um den "größten Solidarpakt seit der Wiedervereinigung", wie es Alexander Dobrindt von der CSU formulierte. Im Eilverfahren wurde über die Aussetzung der Schuldenbremse für neue Kredite in Höhe von 156 Milliarden Euro abgestimmt.



Damit sollen unter anderem die Hilfsmaßnahmen für Unternehmen, Selbstständige und Mieter finanziert werden. Außerdem hat der Bundestag eine Änderung seiner Geschäftsordnung beschlossen, um künftig auch mit weniger Abgeordneten beschlussfähig zu sein. Bislang muss die Hälfte aller Abgeordneten anwesend sein. Dieses Quorum wurde nun auf ein Viertel gesenkt, um in Zeiten der Pandemie stets handlungsfähig zu bleiben.

Für all diese Maßnahmen gab es eine breite Mehrheit. Generell war es den Politikern wichtig, den Gemeinschaftsgeist zu betonen. Der Tag begann bereits mit einem kollektiven, stehenden Applaus. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble würdigte den Einsatz der Ärzte, Pfleger und anderer Berufsgruppen, was alle Fraktionen – von Linke bis AfD – zu Standing Ovations veranlasste. Auch die Rede von Vizekanzler Olaf Scholz, der anstelle der sich in Quarantäne befindlichen Kanzlerin Merkel sprach, erntete einen breiten Beifall.