Im Berliner Norden, zwischen dem traditionellen Arbeiterbezirk Wedding und dem Flughafen Tegel, liegt die Julius-Leber-Kaserne der Bundeswehr. Hier sitzt eine Dienststelle der Truppe, die fast nur in Notsituationen öffentlich in Erscheinung tritt: Das "Kommando Territoriale Aufgaben". Es soll all das organisieren, was die Bundeswehr bei Aktivitäten innerhalb Deutschlands betrifft, außerhalb des Ausbildungsbetriebs und der Auslandseinsätze.

Der Berliner Stab ist derzeit vor allem damit beschäftigt, die zunehmende Zahl eingehender Anfragen von Kommunen, Kreisen und Landesregierungen abzuarbeiten. Ob es um die Lieferung von dringend benötigten Schutzmasken geht, die Hilfe beim Transport von Desinfektionsmitteln oder Soldaten, die beim Aufbau und Betrieb örtlicher Virustestcenter helfen: Die Fachleute des Kommandos prüfen, ob die Bundeswehr in der jeweiligen Notlage helfen darf – und ob sie es überhaupt kann.

Denn die Streitkräfte sind in den vergangenen 20 Jahren nicht nur deutlich verkleinert worden. Auch ihre Depots sind nach dem Ende des Kalten Krieges oft nicht mehr aufgefüllt worden – oder gleich aufgelöst worden. Die personal- und materialstarken Einrichtungen wie zum Beispiel Notfalllazarette wurden abgeschafft und alles von der Vorbereitung auf einen Krieg auf deutschem Boden auf die deutlich geringeren Anforderungen der Auslandseinsätze umgestellt.

Ein Drittel der Anfragen wird abgelehnt

Im deutschen Gesundheitssystem sei die Bundeswehr "nur ein Juniorpartner", warnte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer schon vergangene Woche öffentlich. Die rund 3.000 Ärztinnen und Ärzte des Sanitätsdienstes, der zudem viele Stellen nicht besetzen kann, stellen nur einen Bruchteil der in Deutschland praktizierenden Ärzte. Und auch von den Patienten und Patientinnen in den Bundeswehrkrankenhäusern, inzwischen fünf an der Zahl, sind schon zu normalen Zeiten mehr als die Hälfte Zivilisten. Die Bundeswehrkrankenhäuser können und müssen sich also gar nicht erst, wie manche Landespolitiker forderten, für die zivile Gesundheitsversorgung öffnen.

In der Julius-Leber-Kaserne ist dennoch die Zahl der Anträge auf Amtshilfe durch die Bundeswehr bis zum Ende dieser Woche auf gut 200 gestiegen. Bislang wurde davon knapp ein Viertel genehmigt. Gut ein Drittel habe abgelehnt werden müssen, heißt es aus Bundeswehrkreisen. Und die wirklich problematischen Anfragen sind noch gar nicht eingegangen: Das Innenministerium von Baden-Württemberg fühlte bereits informell vor, ob die Bundeswehr nicht ihre Landespolizei angesichts einer hohen Krankenrate unterstützen könne – was die Debatte über einen Einsatz von Soldatinnen und Soldaten mit Polizeibefugnissen im Inland wieder anheizen dürfte.

Die Bundeswehr ist allerdings auch aus einem anderen Grund zurückhaltend. Die Truppe bereitet sich darauf vor, langfristig als eiserne Reserve bereitzustehen, wenn zivile Einrichtungen nicht nur im Gesundheitswesen an ihre Grenzen kommen oder aufgrund von Infektionen nur noch eingeschränkt handlungsfähig sind. Wie andere Politiker sieht auch die Verteidigungsministerin einen Marathon im Kampf gegen die Pandemie, keinen Sprint – und dafür sollen die Streitkräfte mit ihren Reserven haushalten und so lange wie möglich ihre Einsatzfähigkeit erhalten.