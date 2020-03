Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat wegen der Coronavirus-Krise vorgeschlagen, die Entscheidung über den Parteivorsitz der CDU auf Dezember zu vertagen. Die aktuelle CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer solle bis dahin im Amt bleiben. Das hatte Hans in einem Interview mit dem Spiegel gesagt. Demnach gebe es derzeit "drängendere Fragen als die, wer in Zukunft die CDU führt". Die Coronavirus-Krise müsse über alle Parteigrenzen hinweg bewältigt werden.

Eigentlich sollte bereits am 25. April, auf einem Sonderparteitag, ein neuer CDU-Vorsitzender gewählt werden. Doch wegen der Ausbreitung des Coronavirus wurde dieser abgesagt, ohne, dass ein neuer Termin festgelegt wurde. Der nächste reguläre Parteitag der CDU ist für Dezember geplant.

Mit Kramp-Karrenbauer habe die CDU eine gute Vorsitzende, deshalb bestehe "kein Grund zur Hektik", sagte Hans. Der 42-Jährige übernahm das Amt als Ministerpräsident im Saarland, als Kramp-Karrenbauer den Bundesvorsitz der CDU übernahm.

Als möglichen Kanzlerkandidaten der Union brachte Hans den bayerischen Regierungschef Markus Söder (CSU) ins Gespräch. Es sei "ein ungeschriebenes Gesetz", dass die Chefs von CDU und CSU gemeinsam entschieden, wer Kandidat werde. Söder sei "ein erfolgreicher Ministerpräsident, der sein Land gut regiert und auch in dieser Krise gezeigt hat, wie man Maßstäbe setzt", sagte Hans dem Spiegel.



Drei Männer kandidieren für CDU-Parteivorsitz

Für den Vorsitz der Union kandidieren offiziell drei Kandidaten. Friedrich Merz (CDU), der bereits bei der letzten Wahl des CDU-Vorsitzes knapp gegen Annegret Kramp-Karrenbauer gescheitert war, will es im zweiten Anlauf schaffen. "Ich spiele hier auf Sieg und nicht auf Platz", sagte der 64-Jährige bei seiner Kandidaturverkündung im Februar. Es gehe um eine Richtungsentscheidung der CDU. Man habe die Wahl "zwischen Kontinuität und Aufbruch und Erneuerung", Merz stehe für diesen Aufbruch.

Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will CDU-Vorsitzender werden. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll dabei als Laschet Vize agieren. Laschet sagte, er hätte als Vorsitzender auch den Anspruch Kanzlerkandidat der Union zu werden. Ministerpräsident wolle der 59-Jährige in diesem Fall trotzdem bleiben.

CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen verkündete im Februar ebenfalls seine Kandidatur. Dem 54-Jährigen gehe es um "die inhaltliche und strategische Positionierung der CDU" und um die Zukunft der Partei. Eine mögliche Doppelspitze, wie es sie bei der SPD mit Saskia Ecken und Norbert Walter-Borjans gibt, lehnt Röttgen ab: Man könne eine Partei nur als Team führen. "Doch jetzt geht es um den Teamführer."

Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer kritisierte Röttgen und Merz kürzlich für ihr Verhalten während der Coronavirus-Krise. "In einer Lage, in der das gesamte Land gezwungen ist, seine Schulen zu schließen, als allererstes daran zu denken, wie die CDU jetzt schnellstmöglich die Kandidatenfrage löst, oder Kampagnen-Managerinnen vorzustellen, mag eine Priorität sein. Meine wäre es nicht", sagte die 57-Jährige der Welt am Sonntag.

Kramp Karrenbauer hatte Anfang Februar ihren Rücktritt als Parteivorsitzende der CDU verkündet. Ausschlaggebend dafür waren die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen, mit Hilfe von Stimmen der AfD. Auf Wunsch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werde Kramp-Karrenbauer allerdings Verteidigungsministerin bleiben.