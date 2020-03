Das Bundesinnenministerium legt der im Januar verbotenen rechtsextremen Gruppe Combat 18 einem Bericht zufolge mehrere Straftaten zur Last, darunter Volksverhetzung. Dies geht nach Informationen der Tageszeitung taz aus der ausführlichen Verbotsverfügung des Ministeriums hervor. Unter anderem habe die Gruppe rechtsextreme Konzerte veranstaltet und mit Rechtsrock-CDs gehandelt.

Musik sei das "primäre Propagandamaterial" gewesen, zitiert die taz aus der Verfügung. Ermittler hätten demnach mehrere Hundert solcher CDs bei früheren Durchsuchungen bei Combat-18-Mitgliedern beschlagnahmt und auch eine Verkaufsliste aufgefunden.

Laut Verfügung haben die CDs klar volksverhetzende Inhalte: Szenebands hetzten darauf gegen Juden und Schwarze und leugneten den Holocaust. Zudem habe die Gruppe Schießtrainings absolviert und in einem Fall auch unerlaubt Munition nach Deutschland eingeführt.

Das Ministerium hält Combat 18 den Angaben zufolge für straff organisiert. Insgesamt habe die Gruppe aber nur sieben "Vollmitglieder" gehabt. Dazu seien noch Unterstützer gekommen. Insgesamt habe es gut 20 Anhänger gegeben.

Gegen ihr Verbot reichte die Gruppe Ende Februar Klage ein. Darüber wird demnächst vor dem Bundesverwaltungsgericht Leipzig verhandelt. Das Bundesinnenministerium arbeitet derzeit an einer Stellungnahme an das Gericht in Leipzig, das bestätigte eine Gerichtssprecherin der taz.