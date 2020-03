In Berlin sind öffentliche Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen wie auch sonst in Deutschland verboten, aber am Mittwoch wird es eine Ausnahme geben: Dann tritt der Bundestag zusammen, und 709 Abgeordnete aus allen Teilen der Republik sind eingeladen – wobei deutlich weniger kommen dürften, schließlich stehen auch einige Parlamentarier unter Quarantäne.

Doch dass das Parlament trotz des Kontaktverbots zusammentritt, ist kein Leichtsinn, sondern dringend notwendig. Die vielen Hilfsmaßnahmen gegen die Corona-Krise, die den vergangenen Tagen politisch vereinbart wurden, können nur wirken, wenn der Bundestag sie in Kraft setzt. An einem einzigen Tag soll er deshalb ein ganzes Bündel an Gesetzesänderungen beschließen.



Einige haben weitreichende Konsequenzen für die Funktionsweise des Staatsapparats. Zum Beispiel die Reform des Infektionsschutzgesetzes, die im von Jens Spahn (CDU) geführten Gesundheitsministerium vorbereitet wurde – obwohl sie auf den ersten Blick, verglichen mit den anderen Gesetzesänderungen, als eher kleine Maßnahme erscheinen mag.



Hilfe für Firmen, Kurzarbeitende, Familien

Verabschiedet werden soll ein gigantisches Hilfspaket, das möglichst keinen auslässt, der nun unter der Corona-Krise zu leiden hat: Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen, Hunderttausende, die nun in Kurzarbeit gehen müssen, Familien, denen wegen der Betreuung der Kinder ein Einkommen wegbricht oder Krankenhäuser, die nach der Corona-Krise wegen ausgefallener Operationen vor der Pleite stehen werden. Das Mietrecht soll geändert werden, um Mieter vor der Kündigung zu schützen, und das Strafrecht, um zu verhindern, dass Anklagen wegen Corona fallengelassen werden müssen.



Weil alles viel kostet, muss ein Nachtragshaushalt verabschiedet werden. Auch die Schuldenbremse im Grundgesetz wird gelockert. Dafür braucht es die sogenannte Kanzlermehrheit von 355 Stimmen. Deshalb ist es den Regierungsfraktionen Union und SPD sehr wichtig, dass trotz der Infektionsgefahr zumindest von ihren Abgeordneten so viele wie irgend möglich nach Berlin kommen.



Wer entscheidet im Seuchenfall?

Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes aber wird entscheidend dafür sein, wie die Krise künftig gemanagt werden kann und welche Kompetenzen die Bundesregierung dabei hat – und wie viel Bundestag und Länder entscheiden dürfen.



Bis zuletzt rangen die Oppositionsfraktionen FDP, Grüne und Linke, aber auch die SPD mit Jens Spahn um besonders strittige Passagen. Dass der Minister sich dabei bewegte, geschah wohl auch auf Druck der Kanzlerin: Sie soll auf eine gütliche Einigung gedrungen haben. In Zeiten wie diesen war es Angela Merkel offenbar wichtig, dass die gesetzlichen Änderungen auf breite – über die Regierungsfraktionen Union und SPD hinausgehende – Zustimmung treffen.



Nötig wird die Änderung, weil die Seuchenbekämpfung in Deutschland bisher eher einem politischen Flickenteppich glich. Das haben die vergangenen Wochen eindrucksvoll belegt. Zwar ist das Infektionsschutzgesetz ein Bundesgesetz, aber seine Umsetzung liegt bei den Ländern. Das wird im Kern auch so bleiben, aber der Entwurf, aus dem mehrere Medien zitieren, sieht dennoch mehr Kompetenzen für den Bund vor.



Das neue Infektionsschutzgesetz soll greifen, wenn eine "epidemische Lage nationaler Tragweite" vorliegt. Ursprünglich, nach Spahns Plänen, sollte es Sache der Bundesregierung sein, eine solche Lage auszurufen. Voraussetzung dafür wäre gewesen, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite feststellt oder sich eine übertragbare Krankheit in mindestens zwei Bundesländern ausbreitet. FDP, Grünen und Linken ging das zu weit.