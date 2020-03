Als die Zahlen der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus noch in winzigen Schritten stiegen, regierte Angela Merkel, wie sie immer regierte. Sie schickte die anderen vor. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn setzte sich fast täglich in die Bundespressekonferenz, zwei Mediziner an seiner Seite, und redete und redete und erklärte, was es zu erklären gab. Merkel selbst schwieg. Allein bei einem Neujahrsempfang Anfang März in ihrem Wahlkreis hatte sie mal zu "Maß und Mitte" im Umgang mit dem Virus aufgerufen – und angekündigt, erst mal keinem im Saal die Hand zu schütteln.

Die Wende kam vor genau einer Woche, als die Zahl der Fälle sichtbar zu explodieren begann. Die Kanzlerin schaltete um in den Krisenmodus. Zunächst begleitete sie ihren Gesundheitsminister in die Bundespressekonferenz – schon das ein äußerst ungewöhnlicher Schritt. Am Montag ließ sie noch mal ein Statement folgen. In immer kürzeren Abständen wendet sie sich inzwischen an die Öffentlichkeit.

Am Mittwoch entscheidet sich die Bundeskanzlerin schließlich zu einer Rede an die Nation. Auch das ein Novum – das Format behält sich Merkel sonst für den Silvesterabend vor. Selbst auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise hatte sie den indirekten Kontakt zum Volk vorgezogen und sich zu Anne Will ins Fernsehstudio gesetzt.

Angela Merkel - Die Bundeskanzlerin zur Corona-Krise In einem eindringlichen Appell fordert Angela Merkel die Bevölkerung zum solidarischen Handeln auf. Sehen Sie hier die komplette TV-Ansprache der Kanzlerin.

"Wir sind nicht verdammt, die Ausbreitung des Virus passiv hinzunehmen"

Was sie in ihrer im Ton ungewöhnlich emotionalen Ansprache zu sagen hat, wird die einen beruhigen und viele andere erst recht in Sorge versetzen: Die Kanzlerin kündigt zunächst keine flächendeckenden Ausgangssperren für Deutschland an. Cafés und Restaurants bleiben erst mal offen. Merkel verzichtet auch sonst darauf, neue Maßnahmen zu verkünden. Sie nutzt den Auftritt stattdessen dazu, ihren Blick auf die aktuelle Lage zu erläutern – weil es zur Demokratie gehöre, politische Entscheidungen auch transparent zu machen, so sagt sie es.

Deutschland positioniert sich damit also erst mal anders als zahlreiche europäische Länder, die das Verlassen der eigenen Wohnung inzwischen stark eingeschränkt haben.

Merkel beschränkt sich in ihrer Ansprache ganz auf die Rolle als Mahnerin. Eindringlich appelliert sie an die Vernunft und Einsicht der Menschen in Deutschland: "Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen", sagte sie. "Wir sind nicht verdammt, die Ausbreitung des Virus passiv hinzunehmen."

So ähnlich hatte das am Montag bei ihr auch schon geklungen. Und dennoch genießen viele der Angesprochenen die frühlingshaften Temperaturen derzeit weiter im Park oder vorm gut besuchten Eiscafé. Diese Menschen können sich freuen. Keine Ausgangssperre heißt, sie müssen weiterhin nicht auf den Flat White im Café und Aperol Spritz beim Sundowner im Park verzichten. Die vermeintliche Normalität darf noch ein bisschen weitergehen.

Viele andere hingegen wird genau das wohl ängstigen. Sie werden sich fragen, was die Bundesregierung davon überzeugt, dass sie das Virus in Deutschland auch ohne Einschränkung der Bewegungsfreiheit in den Griff bekommen wird – im Gegensatz zu Belgien, Italien, Spanien, Frankreich oder Österreich. Denn dort gibt es bereits umfassende Ausgangssperren. Selbst in der Unionsbundestagsfraktion und mancher Landesregierung werden inzwischen Stimmen laut, Deutschland müsse es seinen Nachbarn endlich gleichtun.

Warum Merkel noch zögert

Doch Merkels Worte sind zugleich unmissverständlich und drastisch: "Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt", sagt sie. Alle müssten begreifen: "Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge."

Merkel, und das muss man ihr anrechnen, scheint Zwangsmaßnahmen wirklich nur als Ultima Ratio der Politik zu begreifen. Ganz Naturwissenschaftlerin glaubt sie an Logik. Eine weitere Erklärung für ihre Haltung liefert sie zwischen den Zeilen selbst mit, als sie die jüngsten Einschnitte in die Reisefreiheit erläutert: "Für jemandem wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren, sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen." Wer die DDR-Diktatur erlebt hat, der geht vielleicht selbst in Krisenzeiten behutsamer mit Freiheitsentzug um. "Wir sind eine Demokratie. Wir leben nicht von Zwang, sondern von geteiltem Wissen und Mitwirkung." Einer von wenigen Merkel-Sätzen zum Einrahmen.



Viele solcher Reden wird es aber von der Kanzlerin nicht mehr geben, das macht sie auch klar. "Ich appelliere an Sie: Halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten", mahnt Merkel. Und weiter: "Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch: was womöglich noch nötig ist." Das wiederum heißt übersetzt: Wenn ich das nächste Mal vor die Kameras trete, wenn die Infektionskurve dann immer noch so steil nach oben zeigt und die Straßencafés weiterhin voll sind, dann wird es neue Einschnitte geben. Ihre Ansprache ist ein Ultimatum an die Vernunft der Deutschen.

Merkel hat die Bewältigung der Corona-Krise mit ihren Wortmeldungen nun auch zu ihrer persönlichen Aufgabe gemacht. Diese Krise wird das Erbe der Kanzlerin definieren wie sonst wohl kaum eine Herausforderung in den vergangenen 20 Jahren.