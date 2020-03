Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus droht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nun ganz konkret mit einer Ausgangssperre für den gesamten Freistaat. "Wenn sich viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur die bayernweite Ausgangssperre als einziges Instrumentarium, um darauf zu reagieren. Das muss jedem klar sein", sagte Söder in einer Regierungserklärung im Landtag in München. Er verstehe, dass die Isolation vielen Menschen schwerfalle. Sollten sie sich aber nicht selbst beschränken, werde es keine andere Möglichkeit geben. Es liege an jedem Einzelnen, seinen Beitrag zu leisten.

In der oberpfälzischen Kleinstadt Mitterteich gilt bereits eine Ausgangssperre, auch in zwei Gemeinden im benachbarten Landkreis Wunsiedel sollen im Laufe des Donnerstags ähnliche Maßnahmen eingeleitet werden, kündigte Söder an. Bayern wolle in keiner Kommune eine Ausbreitungslage wie etwa im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen oder im österreichischen Ischgl: "Wir dürfen kein zweites Heinsberg zulassen", sagte der bayerische Ministerpräsident.



Coronavirus Alte schützen Wie schützen sich Alte und Kanke? Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat speziell für ältere und vorerkrankte Menschen Ratschläge zusammengestellt, wie sie sich vor der neuen Coronavirus-Infektion schützen können (WHO: Situation Report –51). Hier sind die wichtigsten zusammengefasst: Empfangen Sie Ihren Besuch zu Hause mit einem Abstand von etwa einem Meter. Zum Beispiel mit Winken, Nicken oder einer Verbeugung.

Bitten Sie Besucher und Mitbewohnerinnen darum, sich vor allem beim Ankommen und überhaupt regelmäßig die Hände zu waschen.

Putzen und desinfizieren Sie regelmäßig Oberflächen in Ihrem Zuhause – besonders solche, die Sie selbst, Besucherinnen und Mitbewohner häufig anfassen.

Falls jemand in Ihrem Umfeld oder Sie selbst krank werden, halten Sie Abstand voneinander, sogar, wenn Sie sich einen Haushalt teilen.

Machen Sie sich Gedanken, was zu tun ist, falls jemand in Ihrem Umfeld positiv auf das neue Coronavirus getestet wurde.

Halten Sie sich über den Ausbruch auf dem Laufenden, über zuverlässige und seriöse Quellen.



Söder rief zu einem "Höchstmaß an Verantwortungsbewusstsein" auf. Nur wenn die Infektionsrate verlangsamt werde, könne das Gesundheitssystem "diesen Stresstest" bestehen. "Es werden weiter Menschen sterben, es ist keine Grippe." Es gelte nun: "Runterfahren des öffentlichen Lebens, Rauffahren der medizinischen Kapazitäten."



Dazu würden die Kliniken im Land alle nicht dringend notwendigen Operationen verschieben. Söder sagte, in den kommenden Tagen sollten zudem 800.000 neue Schutzmasken nach Bayern geliefert werden. Das Land sei vorbereitet für den Ernstfall. "Und ich sage Ihnen, der kommt."

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Bayern ist laut Söder innerhalb eines Tages um rund 400 auf 2.282 gestiegen. Es gebe im Freistaat inzwischen zehn Todesfälle. "Die Fälle nehmen immer mehr und immer stärker zu", sagte Söder in seiner Regierungserklärung.

Großes Finanz- und Konjunkturpaket

Zur Abfederung der unkalkulierbaren Kosten und finanziellen Folgen der Corona-Krise forderte der CSU-Chef vom Bund ein mindestens 100 Milliarden Euro umfassendes Hilfspaket für die Wirtschaft. Bisherige Maßnahmen wie die Regelungen zum Kurzarbeitergeld und zu KfW-Bürgschaften seien ein erster Schritt, es brauche aber ein großes Finanz- und Konjunkturpaket von mindestens 100, eher 150 Milliarden Euro. Dabei dürfe es nicht nur um Kredite gehen, auch die Übernahme von Mietzahlungen und Darlehensraten sei nötig. "Es geht allein um Liquidität."

Das Kurzarbeitergeld sei ein "strategischer Vorteil, den wir dringend ausbauen und an das Coronavirus anpassen müssen", so Söder. Es müsse auch Unternehmen zur Verfügung stehen, die derzeit schließen müssten.

Zudem forderte Söder die Aussetzung der Stromsteuer und der EEG-Umlage. Dies würde vielen Betrieben und dem normalen Bürger helfen.

Zum Abschluss seiner Regierungserklärung lobte Söder die Zusammenarbeit mit den Oppositionsparteien: "Wir ziehen an einem Strang." Es habe sich gezeigt, dass alle Parteien in der Krise zusammenstünden und Entscheidungen für das Land gemeinsam treffen würden.