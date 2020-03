Zur Eindämmung des Coronavirus sollen bundesweit zahlreiche Geschäfte und öffentliche Einrichtungen geschlossen werden. Das vereinbarte die Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten der Länder, wie aus einer Erklärung hervorgeht, die mehreren Nachrichtenagenturen vorliegt. Offenbleiben sollen demnach unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkte, Lieferdienste, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Waschsalons und der Großhandel.



Die Sonntagsverkaufsverbote für diese Läden sollen "bis auf Weiteres grundsätzlich ausgesetzt" werden. Für eine Reihe anderer Geschäfte wie Bau-, Garten- und Tierbedarfsmärkte sollen Auflagen dafür sorgen, dass sich möglichst keine Warteschlangen bilden.



Auch weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens sollen beschlossen worden sein. Restaurants sollen demnach spätestens um 18 Uhr schließen und frühestens um 6 Uhr öffnen. Bund und Länder verbieten darüber hinaus bis auf Weiteres Gottesdienste und Treffen in Vereinen. In der Erklärung heißt es unter anderem unter Punkt drei: Zu verbieten seien "Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften". Geschlossen bleiben sollen außerdem öffentliche und private Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbäder sowie Fitnessstudios und Spielplätze.



Bund und Länder wollen zudem mit drastischen Einschränkungen für den Tourismus in Deutschland die Verbreitung des Coronavirus bremsen. In dem Beschluss heißt es, es seien Regelungen zu erlassen, "dass Übernachtungsangebote im Inland nur zu notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden können". Auch Busreisen sind nicht mehr erlaubt.



Geschlossen werden sollen des Weiteren Theater, Opern, Konzerthäuser und Museen sowie Einrichtungen, in denen Sport betrieben wird, Bars, Clubs und Messen. Auch Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und Bordelle dürfen nicht öffnen. Entsprechende Maßnahmen hatten einige Bundesländer bereits am Wochenende beschlossen. Alle Einrichtungen des Gesundheitswesens sollen "unter Beachtung der gestiegenen hygienischen Anforderungen geöffnet bleiben". Strikte Besuchsregeln sind etwa in Krankenhäusern und Pflegeheimen vorgesehen.

Für 18 Uhr ist eine Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geplant.