Auf den ersten Blick ist dem Bundestag die neue Lage nicht anzumerken. Während es im benachbarten Bundespresseamt inzwischen für alle Eintretenden Pflicht ist, sich die Hände zu desinfizieren, ist der Umgang im Bundestag damit laxer. "Wir sollen die Leute auf die Desinfektionsmöglichkeiten hinweisen", sagt eine Pförtnerin. Ihr Kollege sieht sie erstaunt an. Davon wusste er noch gar nichts.

Die Bundestagsverwaltung reagiert bislang nur zögerlich auf das Coronavirus. Die Aussichtskuppel und die Dachterrasse des Reichstagsgebäudes sind seit diesem Dienstag bis auf weiteres für den gesamten Besucherverkehr gesperrt. Die Abgeordneten sind angehalten, keine Besuchergruppen mehr zu empfangen. Dienst- und Delegationsreisen sollen "auf das absolut notwendige Maß" begrenzt werden, heißt es dazu aus der Bundestagsverwaltung.

Aber ansonsten sollen alle Sitzungen des Plenums und der Ausschüsse wie sonst auch in dieser Woche stattfinden. Das ist zumindest der Stand am Dienstagabend. Alle Infos werden mit einem Zusatz versehen: "Die Lage durch das neue Coronavirus ist hochdynamisch und wird durch die zuständigen Stellen in Bund und Ländern ständig neu bewertet."

Mit anderen Worten: Derzeit sieht es so aus, als würde sich der Bundestag der Empfehlung des Bundesgesundheitsministers widersetzen. Dieser hatte am Sonntag bekanntlich getwittert, dass von Versammlungen mit mehr als 1.000 Menschen abzuraten sei. Im Bundestag sitzen 709 Abgeordnete. Sie alle haben Mitarbeiter und Referenten. Dazu kommen die Parlamentsangestellten, in den Bibliotheken, Küchen, die Sicherheitsleute und Chauffeure und und und. Das Spahnsche Quorum überspringt der Bundestag locker. Wobei sich nicht alle gleichzeitig in einem Raum aufhalten, aber zumindest in einem Gebäude.

Kommt der Shutdown?

Die Menschen, die hier verkehren, sind zudem typische Corona-Risikopersonen: Sie sind oft weit gereist, kommen mit vielen anderen Menschen zusammen, viele sind über 60 Jahre alt.

Ein Shutdown des Parlaments ist bisher dennoch nicht geplant. Die Sorge ist verbreitet, dass man dadurch einen negativen Präzedenzfall schaffen würde, andere Organisationen und Ämter ebenfalls nachziehen und die bundesdeutsche Politik und Verwaltung so zum Erliegen käme. "Wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen", sagt eine FDP-Abgeordnete zu ZEIT ONLINE. Man dürfe jetzt nicht ohne triftigen Anlass einfach die Arbeit einstellen.

Zu wichtig seien zudem die Entscheidungen, die diese Woche anstehen: Der Bundestag stimmt etwa über zwei Einsätze der Bundeswehr ab. Am 31. März laufen die Mandate für Darfur und Südsudan aus. An diesem Donnerstag entscheiden die Abgeordneten über eine Verlängerung. Sollte es nicht dazu kommen, müssten die Soldatinnen und Soldaten abziehen. Ihrem Einsatz wäre die rechtliche Grundlage entzogen.

Lässt sich das Parlament auch aus dem Homeoffice regieren? Das Kabinett, also die Minister und die Bundeskanzlerin, könnten sich vermutlich auch absprechen und Beschlüsse fassen, ohne an einem Ort zu sein. Aber das Parlament? Wäre es technisch in der Lage und rechtlich beschlussfähig, wenn die Abgeordneten gar nicht zusammenkämen?

In Thüringen blitzte die Gefahr in der vergangenen Woche schon auf. Ein Abgeordneter der CDU galt als möglicherweise infiziert. Wäre sein Test positiv ausgefallen, hätte seine ganze Fraktion in Quarantäne gemusst. Die Wahl zum Ministerpräsidenten Thüringens hätte verschoben werden müssen. Das Land hätte noch immer keine Minister und keinen ordentlichen Ministerpräsidenten.

Wie beschlussfähig ist das Parlament noch?

Und in Berlin? Nach einem Verdachtsfall versetzte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer selbst in Quarantäne. Ein Teilnehmer des EU-Innenministertreffens soll vergangene Woche Kontakt zu einem Coronavirus-Infizierten gehabt haben. Seehofer und alle Mitglieder der deutschen Delegation seien nach der Reise negativ auf das neuartige Coronavirus getestet worden, man wolle aber auch das Testergebnis der Kontaktperson noch abwarten. Der Minister sitzt deshalb vorerst fest, an seinem Wohnort in Ingolstadt.



Wenn die schnelle Ausbreitung des Coronavirus bereits den Bundesinnenminister von seiner Berlin-Reise abhält und geplante Abstimmungen nicht durchgeführt werden können, weil sich möglicherweise Politiker nicht im Parlament aufhalten dürfen: Wie beschlussfähig ist das Parlament noch?