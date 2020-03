Die deutschen Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz sollen ab Montagmorgen 8 Uhr teilweise geschlossen werden. Darauf sollen sich laut Berichten aus Regierungskreisen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder, Seehofer, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Saarlands Regierungschef Tobias Hans (CDU) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in einer Telefonkonferenz verständigt haben. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet.

Deutsche dürfen aber in jedem Fall aus den Nachbarländern einreisen. Über Einzelheiten will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) um 19 Uhr in Berlin informieren.

Coronavirus-Auswirkungen - Leere Straßen und geschlossene Grenzen in Europa In Frankreich finden trotz Coronavirus die Kommunalwahlen statt. In ganz Europa kommt das öffentliche Leben durch Ausgangssperren und Versammlungsverbote zum Erliegen. © Foto: Reuters/ Gonzalo Fuentes

Die Grenze bleibt offen für den Warenverkehr und für Pendler

Die Runde verständigte sich demnach darauf, dass es verschärfte Kontrollen und Zurückweisungen geben soll, um der Anweisung Nachdruck zu verleihen. Der Warenverkehr zwischen Deutschland und den Nachbarstaaten solle aber weiter gesichert bleiben. Auch dürften Pendler weiterhin die Grenzen passieren.

Hintergrund sei nicht nur die Eindämmung der Corona-Pandemie, sondern auch der Versuch, übermäßige Vorratskäufe von Ausländern zu unterbinden, die im grenznahen Raum bereits zu Versorgungsproblemen geführt hätten, berichtete das Blatt.



Polen, Tschechien und Dänemark haben bereits die Grenzen zu Deutschland geschlossen. An der deutsch-polnischen Grenze, haben sich inzwischen lange Staus gebildet. "Der Andrang ist groß, weil viele Polen angesichts der neuen Regelung in ihre Heimat zurück wollen", sagte eine Sprecherin des polnischen Grenzschutzes am Sonntag in Warschau.