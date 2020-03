Fast zwei Monate, nachdem in Stockdorf in Oberbayern erstmals ein Fall des neuartigen Coronavirus nachgewiesen wurde, haben sich Bund und Länder auf eine gemeinsame Linie geeinigt: Es wird vorerst keine allgemeine Ausgangssperre – wie sie viele EU-Staaten haben – geben. Dafür darf man jetzt nur noch in der Familie vor die Tür, oder mit einer weiteren Person, die nicht im Haushalt lebt. Obendrein müssen alle Restaurants für Gäste schließen, Speisen dürfen sie nur noch zum Mitnehmen verkaufen. Auch Friseure müssen schließen. Auf insgesamt neun Verschärfungen im Kampf gegen das Virus einigten sich die Ministerpräsidenten am Nachmittag in einer Telefonschalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Zuletzt bei ihrer TV-Ansprache am Mittwoch hatte Merkel gezögert, so tiefe Einschnitte in das öffentliche Leben anzukündigen – sie hatte diese aber auch nicht ausgeschlossen für den Fall, dass die Zahl der Infizierten weiter so stark wächst. Ihr Kanzleramtschef Helge Braun drohte Ende der Woche noch: Man werde den Samstag abwarten und dann bewerten, ob die bisherigen Regeln greifen. Zur Not werde man nachbessern.

Die Einigung, die jetzt erst mal für zwei Wochen gilt, war noch aus einem anderen Grund dringend nötig. Bislang galten von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Regeln. Was in Berlin noch erlaubt war, galt in Bayern schon nicht mehr. Das war schwer verwirrend für die Bürgerinnen und Bürger – dem Virus sind Ländergrenzen reichlich egal. Und diese Kleinstaaterei kann politisch schnell zum Überbietungswettbewerb führen, der im Kampf gegen das Virus womöglich eher kontraproduktiv sein könnte. "Wir sorgen dafür, dass in Deutschland grundsätzlich die gleichen Regeln gelten", sagte die Bundeskanzlerin nach der Runde mit den Länderchefs in einer Pressekonferenz. Das erwarteten die Bürger.



Söder überstrahlt Laschet

Doch auch die Einigung vom Nachmittag kann nicht darüber hinwegtäuschen: Die Corona-Krise ist längst ein Kampf der Egos und ein Gerangel der Kompetenzen zwischen allen staatlichen Ebenen. Denn der Einigung vorausgegangen war offenbar ein Zoff zwischen Markus Söder und Armin Laschet, berichten die Bild-Zeitung und die Deutsche Presse-Agentur. Laschet warf seinem Amtskollegen aus Bayern demnach vor, unabgestimmt im Alleingang zu handeln. Bayern hatte am Freitag als erstes Bundesland eine Ausgangssperre verhängt. Sachsen und das Saarland zogen nach. Selbst der notorisch schläfrige Berliner Senat ließ am Wochenende durchsickern, man habe den Plan für eine Ausgangssperre schon fertig. Bayern führt, der Rest folgt. So gefällt sich Söder. Und das schmerzt Laschet.



Natürlich ist an Laschets Vorwurf was dran. Aber das ist eben das große Paradoxon des deutschen Föderalismus, der großartige Lösungen erblühen lässt, wo er den Ländern Freiheit gibt. Der aber gleichzeitig dafür sorgt, dass anderswo die Ödnis regiert. Weshalb sich die Bayern (aber längst nicht nur die) stets gegen Einschnitte in die Länderkompetenzen wehren: Weniger Föderalismus würde einfach nur heißen, Berliner Verhältnisse für alle. Gruselig.

Und natürlich geht es um viel mehr. Laschet konterte Söders Vorpreschen dem Bericht zufolge mit einem Papier, das andere Länderchefs abgesegnet hatten, von dem die Bayern aber nichts wussten. Hier geht es nicht mehr um Föderalismus, schon gar nicht um medizinische Notwendigkeiten. Hier geht es darum, wer im Herbst 2021 ins Kanzleramt einzieht.

Bayern hält an eigenen Regeln fest

Zu sehr hatte sich Söder zuletzt in den Vordergrund gespielt. Als Erster rief er den Katastrophenfall aus und spannte einen Rettungsschirm für die Wirtschaft. In der Öffentlichkeit wirkt er gerade wie Deutschlands oberster Virusbekämpfer. In der Bevölkerung, ja selbst beim politischen Gegner, verdient er sich Respekt.

Während Laschet, der immerhin das Land mit den meisten Corona-Fällen regiert, mal wieder wie der Schwächling wirkt. Der Ruf des Zauderers verfolgt ihn ohnehin seit Jahrzehnten. Und das muss sich dringend ändern, wenn er CDU-Chef und Bundeskanzler werden will. Wenn Krisen zeigen, wer das Zeug zum Kanzler hat, dann legt Söder gerade die Defizite vieler anderer Mitbewerber schonungslos offen – ob gewollt oder nicht. Laschet scheint das zu spüren.



Denn bei genauerem Hinsehen ähnelt die Lösung, die die Länder jetzt gefunden haben, dem bayerischen Weg – Bewegung an der frischen Luft ist auch im Freistaat weiterhin erlaubt. Statt einer bundesweiten Ausgangssperre mit Ausnahmen, wie für Arztbesuche oder den Weg zur Arbeit, heißt es jetzt für ganz Deutschland: Die Menschen dürfen weiter raus, nur halt unter Auflagen. Wobei, einen Unterschied gibt es: In Bayern wird das Kontaktverbot strikter ausgelegt – niemand soll sich außerhalb der Kernfamilie draußen treffen dürfen.

Kaum beendete Merkel ihre Pressekonferenz, da meldete die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf die Münchner Staatskanzlei, Bayern werde sich nicht an den Länderkompromiss halten – sondern bei seiner eigenen, strikteren Regel bleiben. Laschet verkündete seinerseits, die Bundesregeln würden in NRW nicht nur zwei, sondern gar vier Wochen gelten. Außerdem drohte er für sein Land mit hohen Bußgeldern. Merkel wird sich nur kurz über die Misstöne zwischen den Ländern geärgert haben. Denn wenig später berichtete Regierungssprecher Steffen Seibert, die Kanzlerin müsse nach dem Kontakt mit einem Infizierten selbst für zwei Wochen in häusliche Quarantäne.