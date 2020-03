Mit Friedrich Merz hat nun auch die deutsche Politik ihren ersten prominenten Corona-Fall. Der aussichtsreiche Kandidat für den CDU-Vorsitz teilte am Dienstag auf Twitter mit, dass er sich mit dem Virus infiziert habe. Er steht nun bis Ende nächster Woche unter Quarantäne. Am Mittwoch kündigte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) an, dass er sich wegen einer Erkältung in "Selbstquarantäne" zurückgezogen habe. Ob er infiziert ist, ist noch unklar.



Diese Nachrichten verdeutlichen, wie stark Covid-19 die deutsche Politik inzwischen auch personell prägt. Der Virus verändert die Politik und dominiert zunehmend den gesamten Prozess. Klar ist, was Merz und die CDU angeht: Der bisher angedachte Plan zur Vorsitzendenwahl ist Makulatur. Die für Sonntag im Konrad-Adenauer-Haus geplante Podiumsdiskussion zwischen den drei Anwärtern war bereits kurzfristig abgesagt worden. Auch der Parteitag, der ursprünglich für Ende April geplant war, ist auf unbestimmte Zeit verschoben.

Von 250 auf null

Die drei CDU-Kandidaten, Norbert Röttgen, Armin Laschet und Merz, haben sich angesichts der Pandemie auf Zurückhaltung verständigt – quasi gemeinsam auf die Pause-Taste gedrückt. Keine öffentlichen Auftritte, vor Publikum erst recht nicht. Keine Interviews, Fernsehauftritte oder Social-Media-Kampagnen. Nichts, was den Anschein erwecken könnte, da nutze jemand den Stillstand des Landes für den eigenen Vorteil.

"Wir haben von 250 auf null runtergebremst", heißt es aus dem Umfeld eines Bewerbers um die CDU-Spitze. "Jetzt Wahlkampf zu machen, das ginge nur nach hinten los." Dass Merz am vergangenen Freitag seine Kampagnen-Managerin vor dem menschenleeren Brandenburger Tor präsentiert hatte, war gar nicht gut angekommen. "Meine Priorität wäre das jetzt nicht", rügte Noch-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.



Nur Laschet kann sich als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen natürlich nicht aus der Öffentlichkeit zurückziehen, sondern muss sich als Krisenmanager beweisen. Doch ob das wirklich ein Vorteil ist? Er kann viel falsch machen und wird außerdem am Verhalten seiner Kollegen gemessen. Während Laschet außerhalb von Nordrhein-Westfalen kaum auffällt, ist derzeit ein anderer omnipräsent: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Auch das könnte eine Rolle spielen, wenn es irgendwann nicht nur um die Frage des CDU-Vorsitzes, sondern auch der Kanzlerkandidatur geht.



Auch bei der Linken bleibt die Führungsfrage offen

Die CDU ist übrigens keineswegs die einzige Partei, bei der die Coronakrise dazu führen könnte, dass das amtierende Spitzenpersonal länger im Amt bleibt: Auch die Linke wollte im Juni eine neue Parteispitze wählen. Noch sei unklar, ob der Parteitag stattfinden könne, heißt es aus der Parteizentrale. Solange das nicht geklärt ist, bleibt wohl erst mal auch offen, wer überhaupt für den Vorsitz antreten wird.

Eigentlich wollten die beiden amtierenden Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger Mitte März erklären, ob sie noch mal kandidieren. Doch auch diese Entscheidung könnte sich verzögern. Schließlich gehe es darum, der Partei monatelange Personaldiskussionen zu ersparen. Fraglich nur, ob diejenigen, die selbst Ambitionen auf den Vorsitz haben, diese Hinhaltetaktik noch lange akzeptieren. Auch über Gegenkandidaten kann man schließlich trefflich in kleinen Grüppchen am Telefon beraten.

Nicht nur der Wahlkampf um Spitzenämter in den Parteien ruht derzeit. Auch der Kommunalwahlkampf findet nun unter anderen Bedingungen statt. Für Kristina Frank etwa wäre genau jetzt die Zeit, um anzugreifen. Die 38-Jährige hat es in München überraschend für die CSU in die Stichwahl gegen den Amtsinhaber und Favoriten Dieter Reiter von der SPD geschafft. Doch statt bei Sonnenschein in der Fußgängerzone am CSU-Stand zu stehen, Flugblätter zu verteilen und an Haustüren zu klingeln, sitzt Frank allein in ihrem Büro: "Es ist nicht die Zeit für Grabenkämpfe zwischen dem Oberbürgermeister und mir", sagt sie. "Wir erleben gerade die womöglich größte Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs." Es gehe nun allein um Zusammenhalt und Überparteilichkeit. Wahlkampf heißt für sie jetzt: im Internet zu informieren, nicht zu polarisieren.