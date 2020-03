Was, wenn Annegret Kramp-Karrenbauer noch vier Wochen länger an der CDU-Spitze durchgehalten und das Thüringen-Debakel und die Hamburg-Wahl einfach ausgesessen hätte? Vermutlich würde dann heute niemand mehr fragen, ob sie die richtige CDU-Vorsitzende ist. Ob sie die Autorität hat, die Partei zu führen. Ob die Union zu links ist oder wieder konservativer werden muss. Einfach, weil es in Zeiten von Corona keinen mehr interessiert.

Kramp-Karrenbauer wäre dann womöglich einfach auf dem Parteitag im Dezember in Stuttgart zur Kanzlerkandidatin gewählt und wäre damit eine sehr aussichtsreiche Anwärterin aufs Kanzleramt geworden. Stattdessen versandet jetzt eine ebenso ungewöhnliche wie vielversprechende politische Karriere mehr oder weniger unbemerkt, während das Coronavirus die Aufmerksamkeit fesselt.

Die Großwetterlagen, die bis vor wenigen Wochen die heißesten gesellschaftlichen Bruchlinien waren, entlang derer sich die Zukunft des Landes zu entscheiden schien, wirken heute wie Geschichten aus einer ganz anderen, fernen Republik. Klimaschutz: Mehr oder etwas weniger? Kohleausstieg: Jetzt oder noch warten? Ossis: Warum sind sie so wütend? CDU: Stirbt die letzte Volkspartei? Große Koalition: Hält sie? Robert Habeck: Wann wird er Kanzler? AfD: Wie weit kann sie noch wachsen?

Ein Ausnahmezustand, der bis eben unvorstellbar war

Diese Fragen stellen sich derzeit die wenigsten. Weil Klimaschutz voraussetzt, dass überhaupt noch eine Industrie übrig bleibt, die Emissionen einsparen könnte, hat Wirtschaftsschutz gerade Vorrang. Ob Ost, ob West – das Virus wütet überall und vollzieht die Einheit schneller als viele Sachsen. Und was die Parteien angeht: Die CDU steht gerade wieder solide über 30 Prozent – Forsa sah sie sogar jüngst bei 36. Die Regierungskoalition arbeitet besonders in der Krise stabil. Während die Grünen wieder nachgeben, genau wie die AfD.

Stattdessen verhandelt die Republik gerade einen gesellschaftlichen Ausnahmezustand, der bis vor wenigen Wochen undenkbar schien. In nie dagewesener Weise greift der Staat in die Freiheiten seiner Bürgerinnen und Bürger ein. Und statt zu fragen, woher die dringend benötigten Fachkräfte kommen und wohin die Milliardenüberschüsse gehen sollen, geht es plötzlich um drohende Massenarbeitslosigkeit und neue Schulden in Rekordhöhe.

Was bedeutet das für die politische Öffentlichkeit und alle, die an ihr teilhaben? Prognosen, so ein altes Sprichwort, sind eine heikle Angelegenheit – besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Das Virus hat alle unvorbereitet und überraschend getroffen (von ein paar besonders weitsichtigen Virologen und Bill Gates vielleicht mal abgesehen).



Es sollte daher zu mehr Demut mahnen, weil es vorführt: Allzu apodiktische Werturteile – etwa in der Art: sofort weg mit der Kohleverstromung und mit AKK auch gleich! – sollten gedimmt werden. Weil in einem Monat die Welt dramatisch anders aussehen kann. Niemand kann vorhersagen, wie die nächste Bundestagswahl ausgeht, ja noch nicht mal, welche Themen bis dahin wahlentscheidend sein werden.



Die Möglichkeit der eigenen Fehlbarkeit

Wer das dennoch suggeriert, betreibt das Geschäft der Scharlatanerie. Jede große Welterklärerpose bekommt derzeit einen Knick, wenn sie nicht wenigstens die Möglichkeit der eigenen Fehlbarkeit mit thematisiert. Wer zu oft behauptet, so ist es und so wird es und dann kommt es doch ganz anders, gefährdet nicht nur die eigene Glaubwürdigkeit. Er bringt damit die gesamte Öffentlichkeit in Verruf.



Einige Themen in Deutschland sind vielleicht für den Moment verschütt, dürften aber bald wieder aktuell werden. Das Klima etwa. Oder die Rente. Die zuständige Kommission der Bundesregierung hat gerade das Ergebnis ihrer jahrelangen Arbeit vorgelegt, ohne dass es allzu vielen aufgefallen wäre. Andere Themen werden zwar wiederkommen. Aber Corona wird die Art, wie wir über sie reden, nachhaltig verändern – etwa über das Verhältnis von Staat zu Markt.

Wem das am Ende nutzen oder schaden wird, welche Energien das freisetzt, das lässt sich seriöserweise nicht vorhersagen.