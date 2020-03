Die große Koalition will nach Angaben von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Hürden für den Bezug von Kurzarbeitergeld senken. Das beschlossen Spitzenpolitiker von CDU, CSU und SPD im Koalitionsausschuss im Bundeskanzleramt. Hintergrund sind wirtschaftliche Folgen der Coronavirus-Epidemie. Angesichts derer würden im Interesse von Angestellten und Unternehmen "alle erweiterten Instrumente für Kurzarbeit" ermöglicht, schrieb der Arbeitsminister auf Twitter. "Dazu wird der Entwurf für das Arbeit-von-morgen-Gesetz ergänzt."



Wie eine mit dem Stand der Gespräche vertraute Person berichtet, wolle das Kabinett am Mittwoch eine Verordnungsermächtigung für die Bundesregierung auf den Weg bringen, mit der die Hürden für Kurzarbeit gesenkt werden können. Zusätzlich zum Kurzarbeitergeld solle die Bundesagentur für Arbeit auch Sozialbeiträge übernehmen. Bisher werden diese von den Unternehmen für Kurzarbeiter weitergezahlt. Das Gesetz wird voraussichtlich noch im Frühjahr in Kraft treten, die Bundesregierung käme damit Forderungen aus Wirtschaft und Gewerkschaften entgegen.

Noch vor dem Gipfel forderte der nordrhein-westfälische Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) Vereinfachungen bei der Kurzarbeit. Wichtig sei eine unbürokratische Hilfe für vom Coronavirus betroffene Unternehmen, sagte er in der ARD. "Wichtig ist, dass Leute nicht entlassen werden." Wenn die Epidemie vorbei sei, müssten Firmen wieder zum Zustand vor der Krise zurückkehren können.



Auch weitere Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Folgen der Epidemie zur Debatte. So brachte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor dem Koalitionsgipfel Bürgschaften und Steuerstundungen für besonders betroffene Branchen ins Gespräch. Dazu gehören laut der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) vor allem Messebetriebe, die Reisewirtschaft und das Gastgewerbe.



Auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellte Hilfen in Aussicht: "Die Botschaft an all die vielen mittelständischen Unternehmen im Messe- und Gastronomiebereich ist: Wir lassen euch nicht im Stich", sagte er im ZDF. Wie bereits während der Finanzkrise könnten dafür Kreditlinien der staatseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau genutzt werden.