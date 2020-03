Kurz vor Beginn des Integrationsgipfels in Berlin haben mehrere Politiker der Grünen Ergänzungen im Grundgesetz gefordert. Dort solle unter anderem ein Bekenntnis zu Deutschland als Einwanderungsland verankert werden, heißt es in einem Forderungskatalog gegen Rassismus, über den das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet. Dazu solle die Losung "Vielfalt in Einheit" als Staatsziel in die Verfassung geschrieben werden. Zudem solle der Begriff "Rasse" in Artikel 3 entfallen, ohne das darin festgeschriebene Diskriminierungsverbot zu schwächen.

"Deutschland hat ein Rassismusproblem und das nicht erst seit Hanau", schreiben die Bundestagsabgeordnete Filiz Polat, Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay sowie die Landtagsabgeordneten Aminata Toure (Schleswig-Holstein) und Berivan Aymaz (Nordrhein-Westfalen).



Auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes forderte ein entschiedeneres Vorgehen gegen rassistische Diskriminierung. Viel zu oft würden beispielsweise Menschen wegen ihres Namens, ihres 'nicht-deutschen' Aussehens oder ihrer Religion bei Bewerbungen übergangen, bekämen keine Wohnung oder würden pauschal von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt, sagte der kommissarische Leiter der Antidiskriminierungsstelle, Bernhard Franke.



Der Schutz vor Diskriminierung müsse "klar und deutlich als Kernaufgabe im Kampf gegen Rassismus und für Integration verstanden werden – auch von der Bundesregierung". Deshalb sei es "überfällig", eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) anzugehen, das im kommenden Jahr 15 Jahre alt wird.

Schwerpunkt: Vorintegration

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Vormittag zunächst rund 60 Vertreter von Migrantenorganisationen. Bei dem im Anschluss stattfindenden 11. Integrationsgipfel soll es auch um den rassistischen Anschlag von Hanau gehen. In der hessischen Stadt hatte ein 43-jähriger Deutscher am 19. Februar neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Er tötete anschließend wohl auch seine Mutter und sich selbst.

Die Teilnehmer des Gipfels beraten darüber, wie die Demokratie gegen Rassismus, Antisemitismus, antimuslimische Hetze und Rechtsextremismus verteidigt werden kann und welche Konsequenzen aus den jüngsten Ereignissen gezogen werden müssen.

Der Schwerpunkt soll auf der sogenannten Vorintegration liegen, also der Frage, wie schon im Herkunftsland systematisch damit begonnen werden kann, Einwanderer auf Deutschland vorzubereiten. Merkel sagte dazu am Wochenende: "Wir brauchen diese Vorintegration in ganz besonderer Weise deshalb, weil ab dem 1. März das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gilt, das heißt vermehrt auch fachlich qualifizierte Menschen zu uns nach Deutschland kommen werden. Und diese sollen sehr schnell ihre neue Heimat auch in Deutschland finden."

Die Städte fordern finanzielle Planungssicherheit bei der Eingliederung von Zuwanderern. "Integration ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, zu der die Städte besonders engagiert beitragen. Denn Integration findet vor Ort statt", sagte Ulf Kämpfer (SPD), stellvertretender Präsident des Städtetages und Oberbürgermeister von Kiel, dem RND. Dazu gehöre auch eine möglichst gute Vorbereitung der Menschen, die nach Deutschland zuwandern wollten.