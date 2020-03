Noch vor Kurzem war die Stimmung in der Linkspartei ziemlich gut. Dass Bodo Ramelow Anfang Februar in Thüringen von einem Bündnis aus CDU, FDP und AfD als Ministerpräsident zunächst verhindert worden war, hatte der Partei neue Aufmerksamkeit gebracht. Es gab ihr zudem Gelegenheit, sich als die politische Kraft zu inszenieren, die der AfD besonders entschieden entgegentritt. Allein im Februar traten 770 neue Mitglieder in die Partei ein. Auch in den Umfragen ging es sacht nach oben. Statt bei sieben Prozent lag die Partei wieder bei zehn.

Doch seit einer Woche ist es mit der guten Laune vorbei und das, obwohl Ramelow mittlerweile erfolgreich wiedergewählt ist. Stattdessen gibt es Ärger, und das gleich auf mehreren Ebenen. Da sind zum einen die Spätfolgen einer Strategiekonferenz, die die Linke Anfang März in Kassel abhielt. Bei dieser hatte sich ein unbekanntes Parteimitglied während einer Debatte über Klimaschutz zu der polemisch gemeinten Bemerkung hinreißen lassen, auch wenn man nach einer Revolution das eine Prozent der Reichen, das die meisten Emissionen ausstoße, erschossen habe, werde man immer noch heizen müssen.



Was als Plädoyer für eine ernsthafte Debatte über Klimaschutz und gegen Revolutionsrhetorik gemeint war, brachte der Linken – nach der Entdeckung der Äußerungen durch die Bild-Zeitung – viel Empörung ein. Dass Parteichef Riexinger auf die Wortmeldung mit dem ironischen Satz reagierte, die Linke werde die Reichen nicht erschießen, sondern "gesellschaftlich nützlicher Arbeit" zuführen, wurde von vielen als unpassend empfunden. Einige Medien und der politischen Gegner missverstanden die Äußerung gar absichtsvoll als Plädoyer für Zwangsarbeit, was sie mit Sicherheit nicht sein sollte.



Doch nicht nur in der Öffentlichkeit, auch innerparteilich führte der Vorgang zu Verwerfungen: Bodo Ramelow, dessen Wiederwahl nur einen Tag nach der Veröffentlichung anstand, distanzierte sich umgehend. Auch wenn diese Bemerkungen ironisch gewesen seien, seien sie nicht hinnehmbar. Ex-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht sprach am Sonntag bei Phönix gar von "skandalösen Äußerungen". Riexinger selbst entschuldigte sich zwar sehr schnell dafür, auf die "unverzeihliche Äußerung" nicht angemessen reagiert zu haben, Rücktrittsforderungen des politischen Gegners lehnte er jedoch ab. War es das jetzt?

Folgen für Grün-Rot-Rot?

Diese Frage wagt bei den Linken derzeit kaum einer eindeutig zu beantworten. Von seiner eigenen Partei wird Riexinger zwar, anders als etwa vonseiten der CSU, bisher nicht zum Rücktritt aufgefordert. Dennoch, befürchtet mancher Riexinger-Freund, könnten alte Gegner des Parteivorsitzenden Interesse haben, die Debatte weiter zu instrumentalisieren. Noch unklar ist zudem, welche Folgen die Diskussion für das Verhältnis zu SPD und Grünen und damit zu möglichen künftigen Koalitionspartnern haben wird, die sich ebenfalls sehr kritisch zu zitierten Äußerungen einließen. Hinzu kommt, dass mittlerweile auch andere Beiträge von Konferenzteilnehmern, die ein unkritisches Verhältnis zur DDR oder Verständnis für Diktatoren wie Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro offenbaren, diskutiert werden.



Linkspartei-Geschäftsführer Jörg Schindler versuchte es am Montag mit Schadensbegrenzung: Zu den fraglichen Debattenbeiträgen habe es in der Sitzung des Parteivorstands "ernste Wortmeldungen" gegeben, räumte er ein. Fügte aber hinzu, man möge die Linkspartei bitte auf der Grundlage ihres Parteiprogramms beurteilen und nicht anhand "obskurer Beiträge von spinnernden Leuten". Die Linkspartei insgesamt bekenne sich eindeutig zu Gewaltfreiheit, Demokratie und der Unteilbarkeit der Menschenrechte.