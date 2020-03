Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat einen konsequenten Schutz für Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen gefordert. Insgesamt seien alle Länder mit EU-Außengrenzen jetzt gefordert, an geeigneten Stellen sichere Grenzübergänge zu öffnen, sagte Julia Duchrow von Amnesty International. Sie warnte insbesondere die griechischen Sicherheitskräfte vor dem Einsatz exzessiver Gewalt gegen Schutzsuchende.

Nach der von der Türkei verkündeten Öffnung der Grenze zur EU waren griechische Grenzschützer mit Blendgranaten und Tränengas gegen Hunderte Migranten vorgegangen.

"Die Ankündigung des griechischen Regierungschefs Mitsotakis, für einen Monat keine neuen Asylanträge anzunehmen, kann und darf nicht dazu führen, dass heute Asylsuchenden der Zugang nach Griechenland verwehrt wird", sagte Duchrow. Die griechischen Behörden seien durch internationales Recht weiterhin dazu verpflichtet, den ankommenden Menschen ein faires Asylverfahren zu ermöglichen. "Das gilt auch, wenn deren Durchführung kurzfristig ausgesetzt wird", sagte Duchrow. Alle EU-Mitgliedsstaaten seien in der Verantwortung, für ausreichende finanzielle Mittel und sichere Zugangswege in die EU zu sorgen.

"Können uns nicht raushalten"

Auch Kirchenvertreter und Hilfsorganisationen zeigten sich besorgt über die Situation von Geflüchteten. "Dass wir uns da raushalten können und sagen 'Das geht uns nichts an', halte ich für unwahrscheinlich und nicht akzeptabel", betonte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, zum Auftakt der Vollversammlung der Bischöfe in Mainz. Europa müsse eine Antwort finden, mahnte er.

Außerdem müsse die Kirche nach ihren Möglichkeiten den Menschen in Not helfen und zugleich die politisch Verantwortlichen dabei unterstützen, nach Lösungen im Syrien-Krieg zu suchen. Insgesamt, so Marx, handele es sich um eine "sehr, sehr herausfordernde Situation".

Der Präsident von missio München, Wolfgang Huber, mahnte angesichts der Situation der Flüchtlinge ebenfalls eine schnelle europäische Lösung an. "Es ist eine Schande, dass Regierungen das Leid Millionen verzweifelter Menschen als diplomatisches Druckmittel benutzen", erklärte der Chef des katholischen internationalen Missionswerks. Zugleich sprach er von einem traurigen Ergebnis "höchst umstrittener finanzieller Deals", die die EU mit sogenannten Migrationspartnerschaften eingegangen sei.

Zäune sind keine Lösung

Die EU-Staaten müssten jetzt über Kontingente sprechen und Menschen aufnehmen, fordert der missio-Chef weiter. Europa mache sich mitschuldig, wenn Familien bei Kälte und Regen im Grenzgebiet ausharrten, ohne jede Perspektive. Grenzen noch schärfer zu sichern und Zäune noch höher zu bauen, sei keine Lösung. Die große, zu lösende Aufgabe sei, Fluchtursachen einzudämmen.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband kritisierte die EU-Flüchtlingspolitik als "schamlos". Die Bundesregierung müsse sich für eine solidarische Verteilung der Flüchtlinge in Europa einsetzen. "Das, was gerade an der griechisch-türkischen Grenze passiert, ist eine wahre Bankrotterklärung und des europäischen Gedankens unwürdig. Griechenland hat mit Billigung der EU das individuelle Asylrecht, geltendes EU-Recht, außer Kraft gesetzt. Das stellt eine echte Zäsur dar und darf nicht unwidersprochen bleiben", kritisiert Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbands.

Baerbock für Aufnahme von 5.000 Menschen

Unterstützung bekommen Kirchen und Verbände von den Grünen und der Linkspartei. Grünenchefin Annalena Baerbock forderte, dass Deutschland zunächst 5.000 besonders schutzbedürftige Menschen aus Flüchtlingslagern auf griechischen Inseln aufnehmen müsse. Dazu liege im Bundestag ein Antrag der Grünen vor, der schnell beschlossen werden könne, sagte sie und erinnerte daran, dass Deutschland 2016 die Aufnahme von 27.000 Schutzsuchenden aus Italien und Griechenland zugesagt hatte. Es seien aber im Rahmen der EU-Vereinbarung nur gut 10.000 aufgenommen worden.

Die EU-Staaten müssten an der griechisch-türkischen Grenze über Frontex und die europäische Asylagentur "für Humanität und Ordnung" sorgen, sagte Baerbock. Die EU-Außengrenze dürfe nicht unkontrolliert geöffnet werden, es müsse aber die Möglichkeit zum geordneten Grenzübertritt geben. Die Menschen an der Grenze müssten versorgt und registriert, die Schutzsuchenden von den griechischen Inseln in Sicherheit gebracht werden.

Der Vorsitzende der Linkspartei, Bernd Riexinger, forderte eine "Koalition der willigen Länder" in Europa zur Aufnahme von Migranten und Flüchtlingen. Man dürfe nicht zulassen, dass Menschen in Not alleingelassen werden, sagte er. Europa sei mit 500 Millionen Einwohnern jederzeit in der Lage, eine humanitäre Katastrophe abzuwenden.