Linda Teuteberg und Klara Geywitz sind noch recht frisch in ihren Ämtern. Teuteberg ist Generalsekretärin der FDP, Geywitz stellvertretende SPD-Chefin. Die beiden kennen und schätzen sich. Unserer Anfrage, über neue mögliche Koalitionen von SPD und FDP zu sprechen, sind sie gern nachgekommen, haben sich untereinander direkt abgestimmt, was den Termin angeht. Das Interview wurde Anfang März geführt – vor dem Verschärfen der Corona-Krise – und drehte sich nicht um das Virus.

ZEIT ONLINE: Frau Teuteberg, Frau Geywitz, Sie sind beide relativ neu in der deutschen Spitzenpolitik. Sie kennen sich aus dem Brandenburger Landtag. Was schätzen Sie aneinander?



Klara Geywitz: Frau Teuteberg ist eine der wenigen Politikerinnen in der FDP, die auf alle Fragen des Lebens tatsächlich eine liberale Antwort hat. Das ist in Ostdeutschland, wo die Parteizugehörigkeit ja manchmal eher zufällig erscheint, nicht selbstverständlich. Das finde ich gut.



Linda Teuteberg:Klara Geywitz behält sich bei allem politischem Streit persönlichen Respekt für Politiker anderer Parteien. Sie weiß, dass man sich im Leben zweimal sieht. Sie denkt langfristig und hat einen feinen Humor.

ZEIT ONLINE: Haben Sie Gemeinsamkeiten festgestellt?

Geywitz: Ja, aber auch viele Unterschiede.



Teuteberg: Wir waren beide in Brandenburg Mitglieder einer Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Bei einer naturgemäß unterschiedlichen Sicht auf die Regierungspolitik in Brandenburg wissen wir beide die errungene Freiheit sehr zu schätzen und teilen die Überzeugung, dass wir mehr und nicht weniger Gespräche über die Auswirkungen von SED-Diktatur und deutscher Teilung brauchen.

ZEIT ONLINE: Der Parteienstreit auf Bundesebene wirkt oft ritualisiert und vom alten westdeutschen Kulturkampf geprägt. Hier Betonlinke, dort Heuschrecken. Wie können Sie als junge ostdeutsche Politikerinnen zu einem anderen Politikverständnis beitragen?

Geywitz: Ich glaube, die Zeiten von Hau-drauf-Generalsekretären sind vorbei. Demokraten sollten einen gepflegten Diskurs führen. Ohne davon auszugehen, dass der andere in jedem Fall irrt und oder dass man selbst den Stein des Weisen gefunden hat.

Teuteberg: Es gibt einerseits manche Rituale und Reflexe, andererseits auch eine mangelnde Bereitschaft, überhaupt Streit auszutragen. Zivilisierter Streit gehört für mich als Entdeckungs- und Wettbewerbsverfahren zur Demokratie dazu. Viele diffamieren ihn als Parteiengezänk, obwohl er legitim und notwendig ist.

Geywitz: In der ostdeutschen Gesellschaft, in der der demokratische Diskurs noch nicht so lange Tradition hat, muss manchmal noch eingeübt werden, dass Streit nicht unnütz ist. Zum Wesenskern der Demokratie gehören zwingend Aushandlungsprozesse, und die dauern eben manchmal. Ich finde es total unterhaltsam, wenn man sich über Politik streitet. Es macht mir eher Sorge, wenn in Familien gesagt wird: Ich unterhalte mich nicht mehr über Politik, das führt nur zu Streit.

ZEIT ONLINE: Frau Teuteberg, Sie haben hier in ihrem Büro ein Porträt von Otto Wels, dem früheren SPD-Vorsitzenden während der NS-Zeit. Zeigt das eine sozialdemokratische Affinität?

Teuteberg: Otto Wels ist eine beeindruckende Persönlichkeit: Er hat in finsterster Zeit für Freiheit und Menschlichkeit unermesslichen Mut bewiesen und wollte Begriffe wie Nation und Patriotismus nicht Rechtsextremen überlassen.

ZEIT ONLINE: Was finden Sie noch gut an der SPD?



Teuteberg: Sie ist eine traditionsreiche Partei mit einer meist positiven historischen Rolle. Was Sozialdemokraten und Liberale grundsätzlich verbindet, ist die Überzeugung, dass Fortschritt möglich ist und dass es uns um die Emanzipation von Menschen geht. Wenn wir auch unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie diese Ziele am besten zu erreichen sind.

Linda Teuteberg ist seit April 2019 Generalsekretärin der FDP. © Andreas Prost für ZEIT ONLINE

ZEIT ONLINE: Frau Geywitz, schätzen Sie etwas an der FDP?

Geywitz: Das Liberale. Viele verwechseln das heute mit dem Neoliberalismus, also dem Zurückdrängen des Staates und Kapitalismus pur. Aber echter Liberalismus ist viel mehr. Dadurch, dass ich die ersten 13 Jahre meines Lebens in der DDR aufgewachsen bin, weiß ich, wie wichtig bürgerliche Freiheitswerte sind. Das steckt in den Grundwerten der SPD, ist aber auch der Kern des Liberalismus der FDP. Deswegen war ich auch so erschrocken über Thüringen, weil das Autoritäre der natürliche Feind des Liberalen ist.



ZEIT ONLINE: Waren Sie auch so erschrocken, Frau Teuteberg?



Teuteberg: Unsere Partei hat diese Demokratie über 70 Jahre gestützt und gestaltet und wird es weiter tun. Uns das nach den Ereignissen von Thüringen abzusprechen, ist absurd. Wir haben uns schon immer eindeutig von der AfD abgegrenzt und werden das auch weiter tun.

Geywitz: Die Haken und Wendungen der FDP in Thüringen erschließen sich mir politisch und intellektuell überhaupt nicht. Das Gute ist, dass nach der Kemmerich-Wahl in der Bundes-FDP eine klare Positionierung stattgefunden hat. Ich habe jetzt keine Zweifel mehr an der Position der FDP.

Teuteberg: Wer uns im Bundestag erlebt, unsere Reden und Anträge verfolgt, kann daran keinen Zweifel haben. Man muss auch die Verhältnismäßigkeit wahren und aufpassen, dass nicht Menschen unter Verdacht gestellt werden, bei denen es keinerlei ernstzunehmenden Zweifel an ihrer Verfassungstreue geben kann. Dass einige dieser Versuchung nicht widerstehen können, ist Ausdruck von Parteipolitik, nicht aber Demokratieverteidigung.

Geywitz: Trotzdem hat dein Vorsitzender in seinem ersten Statement gesagt: Können wir doch nichts dafür, wer uns wählt.

Teuteberg: Wer einem in geheimer Wahl die Stimme gibt, obwohl man öffentlich nachvollziehbar mehrfach jede Kooperation abgelehnt hat, liegt nicht in der Absicht und Macht von Kandidaten. Und dass jetzt gerade Bodo Ramelow einen AfD-Vizepräsidenten wählt, also einem AfD-Mann die Stimme gibt, sollte zum Nachdenken bringen.

Geywitz: Du meinst also, Herr Kemmerich hätte die Wahl nicht annehmen sollen?

Teuteberg: Freie Demokraten dürfen nicht abhängig sein von AfD-Stimmen, auch nicht ungewollt. Das bedeutet natürlich, so eine Wahl nicht anzunehmen. Dennoch war es legitim, ein Angebot der Mitte machen zu wollen.