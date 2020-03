Die Verhandlungsnacht war lang, das Ergebnis ist beschämend: Deutschland erklärt sich bereit, besonders schutzbedürftige Kinder aus den griechischen Flüchtlingslagern aufzunehmen – gemeinsam mit anderen europäischen Ländern. Wie viele und ab wann, bleibt allerdings vorerst unklar. Die Rede ist von 1.000 bis 1.500 Kindern insgesamt, also nicht nur für Deutschland. Das ist er also, der humanitäre Minimalkonsens der großen Koalition.



So verständlich die Angst davor ist, in der gegenwärtigen Situation durch ein großzügiges Angebot noch mehr Flüchtlinge auf den Weg nach Europa zu locken: Das ist zu wenig!



Das gilt nicht nur, wenn man die Einigung an der Forderung der Grünen misst, mindestens 5.000 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aus den griechischen Lagern nach Deutschland zu holen. Oder an dem Vorschlag des luxemburgischen Außenministers Jean Asselborn, der anregte, dass jedes EU-Land zehn unbegleitete minderjährige Flüchtlinge pro eine halbe Million Einwohner aufnehmen solle – was für Deutschland allein ein Kontingent von 1.600 Menschen ergeben hätte.

Der Kompromiss der großen Koalition ist vor allem auch dann beschämend, wenn man ihn ins Verhältnis setzt zur Zahl derjenigen, die in Griechenland – also mitten in Europa – unter den schlimmsten Bedingungen in Lagern auf etwas warten, was ihnen laut EU-Recht zusteht: ein faires Asylverfahren. Etwa 40.000 sind das derzeit insgesamt, und auch die Zahl der unbegleiteten Minderjährigen liegt – zumindest in ganz Griechenland – mit etwa 5.400 deutlich höher als die nun genannten 1.000 bis 1.500 Kinder.

Helfer scheitern an der Bundesregierung

Der jetzt gefundene Kompromiss steht darüber hinaus in einem Missverhältnis zu der tatsächlich vorhandenen Hilfsbereitschaft in Deutschland: Viele Städte und alle SPD-regierten Bundesländer einschließlich Schleswig-Holsteins haben sich bereit erklärt, besonders Not leidende Flüchtlinge aufzunehmen. Anders als oft suggeriert, ist die Hilfsbereitschaft in Deutschland immer noch hoch. Doch die Hilfswilligen scheitern im Moment an einer zögernden und zaudernden Bundesregierung.

Allerdings: Die Frage, welchen humanitären Anspruch Union und SPD mit Blick auf die Flüchtlinge überhaupt noch haben, entscheidet sich nicht allein daran, wie viele Flüchtlinge nun im Rahmen einer Sonderregelung nach Deutschland kommen dürfen.

Viel wichtiger wäre zum Beispiel, dass die Bundesregierung Griechenland nun mit politischem Druck und umfassenden Hilfsangeboten endlich dazu bringt, die elenden Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern zu beenden. Dass diese als Teil einer Abschreckungspolitik in Kauf genommen werden, widerspricht allem, was in Sonntagsreden als "europäische Werte" beschworen wird und ist nicht länger hinnehmbar.

Noch entscheidender aber ist, dass die Bundesregierung die jetzige Krise zum Anlass nimmt, einen weiteren Anlauf für eine Neuregelung der europäischen Asylpolitik zu unternehmen.

Jeder Antrag muss geprüft werden

Denn eigentlich hat jeder Flüchtling, der an der europäischen Grenze um Asyl bittet, ein Recht darauf, dass sein Antrag auch geprüft wird. Das kann, wenn in Europas Nachbarstaaten Krieg herrscht, dazu führen, dass sehr viele Menschen davon Gebrauch machen wollen, mehr als die europäischen Gesellschaften verkraften zu können meinen.

Doch die Lösung dieses Dilemmas kann nicht einfach sein, dass man an dem Recht zwar auf dem Papier festhält, es den Flüchtlingen aber wie jetzt in Griechenland durch eine komplette Abriegelung der Grenze quasi unmöglich macht, es auch in Anspruch zu nehmen. Abkommen wie mit der Türkei können da ein Ausweg sein, funktionierende Hotspots an der Außengrenze, in denen schnell geprüft wird, wer Aussicht auf Schutz hat und wer nicht, eine andere. Die wiederum funktionieren nicht, ohne eine anschließende Verteilung der schutzberechtigten Flüchtlinge auf viele europäische Staaten. Von all dem ist seit Jahren die Rede, nur vorangekommen ist es nicht.

Ob die große Koalition in der Flüchtlingspolitik wirklich auf "Humanität und Ordnung" setzt, wie sie immer behauptet, oder sich der Schwerpunkt eindeutig zugunsten der "Ordnung", man könnte auch sagen Abschreckung, verschoben hat, wird sich daran erweisen, wie sie in diesen Fragen agiert. Die jetzt beschlossene Aufnahme von einigen schutzbedürftigen Kindern reicht als Nachweis für die humane Gesinnung der deutschen Flüchtlingspolitik jedenfalls nicht aus.