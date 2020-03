Das Papier, das der Dortmunder Oberbürgermeister Ullrich Sierau kürzlich vorgelegt hat, ist nur vier Seiten lang. Aber es könnte 30 Menschen retten. Es ermächtigt die Dortmunder Stadtverwaltung, besonders gefährdete Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufzunehmen. Minderjährige Jungen und Mädchen zum Beispiel, die ohne ihre Eltern und zum Teil schwer krank in überfüllten Lagern ausharren. Der Rat der Stadt Dortmund hat dem Vorschlag zugestimmt. Kosten und Personalaufwand sind durchgerechnet, Sozial- und Jugendamt informiert. 30 Plätze stehen bereit. Aber sie werden nicht genutzt. Weil der Bund es verhindert.

Ähnliche Pläne wurden in den vergangenen Monaten in zahlreichen deutschen Rathäusern vorgestellt. Von Bürgermeistern, die etwas tun wollen gegen die humanitäre Katastrophe an Europas Außengrenze. Bürgermeister wie der Sozialdemokrat Ullrich Sierau aus Dortmund. Wie der Linkenpolitiker René Wilke aus Frankfurt/Oder. Oder der CDU-Mann Stephan Neher aus Rottenburg. Sie alle werden nun, da der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Grenzkontrollen gelockert hat, für ihre Aufnahmebereitschaft besonders heftig beschimpft. Als Gutmenschen, die durch unbedachte Willkommensgesten eine neue Massenflucht auslösen könnten. Als Provinzfürsten, die den geopolitischen Ernst der Lage unterschätzen und Europa erpressbar machen. Als Aktionisten, die mit ihren Alleingängen eine gemeinsame europäische Asylpolitik sabotieren und den Deal mit der Türkei gefährden.

So liest man es im Netz. So hört man es im Berliner Regierungsviertel. Aber so einfach ist es nicht. Im Gegenteil: Die Städte und Gemeinden zählen derzeit zu den wenigen asylpolitischen Akteuren in Europa, die überhaupt noch Handlungsspielraum haben – und gewillt sind, ihn zu nutzen.



Konsens, die Außengrenze abzuriegeln, zur Not mit scharfen Waffen

Auf der nationalen Ebene ist dieser Spielraum längst auf ein Minimum geschrumpft. Es gibt Regierungen wie die in Ungarn, die die Aufnahme von Asylbewerbern schlicht verweigern. Und es gibt Regierungen wie die in Deutschland, die zwar weiterhin vielen Menschen Schutz gewähren – aber sehr genau darauf achten, dass deren Zahl nicht steigt. Weil sie befürchten, dass die Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung an ihre Grenzen gerät. Dass die Macht der Rechtspopulisten wächst. Und dass andere EU-Mitgliedsstaaten sich nicht mehr zuständig fühlen.



Auf der europäischen Ebene ist im Grunde gar kein Spielraum mehr vorhanden. Im vergangenen Jahr hat die Brüsseler Kommission die Reform des Dublin-Systems offiziell beerdigt – das Herz der europäischen Asylpolitik. Einige Kommissionsbeamte, die jahrelang mit viel Fleiß und Fachwissen versucht hatten, die Reform voranzutreiben, haben mittlerweile frustriert hingeschmissen und sich in andere Abteilungen versetzen lassen. Dazu kommt, dass sich nach der Europawahl die neue Kommission erst einarbeiten musste. Und so ist in Brüssel nicht nur die Hoffnung auf eine gemeinsame europäische Asylpolitik verloren gegangen, sondern ein Stück weit auch die Expertise, die dafür nötig ist.



Im Europäischen Rat sind die Mitgliedsstaaten seit Jahren ineinander verkeilt. Sie haben bis heute keinen Plan für die Verteilung von Asylbewerbern. Sie haben bis heute keine gemeinsame Außenpolitik, die eine Katastrophe wie die in Idlib hätte verhindern helfen können. Und sie stützen sich bis heute auf einen Deal, an dessen Vereinbarungen sie sich selbst nicht halten und der von Beginn an wacklig war. Der Flüchtlingsdeal mit der Türkei wird zwar als Abkommen bezeichnet, aber es gibt nicht einmal einen juristisch bindenden Vertrag. Wer glaubt, dass er dennoch geeignet ist, um die Lage an der Außengrenze humanitär und sicherheitspolitisch in den Griff zu bekommen, übersieht ein wichtiges Detail: Der Deal betrifft den Umgang mit syrischen Flüchtlingen. Ein großer Teil der Menschen, die zurzeit von der Türkei nach Europa wollen, stammt aber aus Afghanistan.



Das alles zeigt: Die viel beschworene europäische Lösung, die die Bürgermeister mit ihrem Vorstoß angeblich gefährden, gibt es nicht. Und es sieht auch nicht so aus, als könnte man in absehbarer Zeit mit ihr rechnen. Was es gibt, ist der Konsens, die Außengrenze abzuriegeln, zur Not mit scharfen Waffen. Europas Grenzbeamte treten, schlagen und schießen, um schutzsuchende Menschen abzuwehren. Die griechische Regierung setzt das Asylrecht aus. Und die anderen EU-Staaten schauen zu. Das ist keine gemeinsame Asylpolitik. Das ist auch keine europäische Lösung. Das ist eine brutale Missachtung von EU- und Völkerrecht.