Laut einer Forsa-Umfrage für die Fernsehsender RTL und n-tv wachsen in der Coronavirus-Krise Vertrauen und Beliebtheit der Unionsparteien. CDU und CSU würden der Erhebung zufolge bei einer Bundestagswahl aktuell 36 Prozent der Stimmen bekommen. Das sind vier Prozent mehr als in der Vorwoche. Damit kommt die Union auf einen Wert, wie sie ihn seit der Bundestagswahl 2017 nicht mehr verzeichnen konnte.

Die Grünen hingegen rutschen im Vergleich zur Vorwoche um drei Punkte auf 17 Prozent ab. Damit liegen sie so niedrig wie seit September 2018 nicht mehr. Die Sozialdemokraten legen um einen Punkt auf 16 Prozent zu. Die AfD bleibt bei neun Prozent, während Linke und FDP jeweils einen Punkt verlieren und bei acht beziehungsweise sechs Prozent der Stimmen liegen. Die Zahl der Nichtwähler liegt aktuell bei 24 Prozent.

Das liegt laut Forsa vor allem an der Corona-Krise, die für die Mehrheit von 68 Prozent das derzeit wichtigste Problem sei. Die ökonomischen Folgen der Pandemie besorgen zudem 31 Prozent der Befragten. Und insgesamt 40 Prozent der Bundesbürger sind davon überzeugt, dass die Union derzeit am besten mit den Problemen in Deutschland zurechtkomme. Auch hier verzeichnen CDU und CSU einen Anstieg um zwölf Prozent zur Vorwoche.

Neben der Corona-Pandemie würden andere Themen an Bedeutung verlieren. Nur 13 Prozent machen sich der Umfrage zufolge Sorgen wegen Ausländern und Flüchtlingen, neun Prozent bewerten Klima und Umweltschutz noch als wichtig. Lediglich die AfD-Anhänger würden andere Prioritäten setzen: Das Coronavirus zählt für 49 Prozent von ihnen zu den größten Problemen des Landes, mit 46 Prozent sehen aber fast so viele in den Flüchtlingen ein drängendes Problem.

"Die Corona-Krise führt zu einer Art Renaissance zumindest einer der beiden ehemals als 'Volksparteien' charakterisierten Parteien", sagte Forsa-Chef Manfred Güllner dazu. Die Union entspreche derzeit den Erwartungen der meisten Bürger, weil sie sich nicht mehr in erster Linie mit sich selbst beschäftige, sondern um das kümmere, "was die Bürger bewegt und sorgt", sagte Güllner RTL.

Söders Beliebtheit steigt

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kann durch die Coronavirus-Krise eine wachsende Zustimmung verzeichnen. 61 Prozent der Menschen in Bayern sind derzeit zufrieden mit seiner Regierungsarbeit, teilte das Umfrage-Unternehmen Civey mit, deren Studie in der Augsburger Allgemeinen veröffentlicht wurde. Vor einem Monat waren demnach nur 52 Prozent mit Söders Arbeit zufrieden. Der Anteil der Unzufriedenen sank also in einem Monat parallel dazu von 30 auf 22 Prozent.