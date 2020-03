Seit 8 Uhr an diesem Montag finden an den deutschen Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark sowie zur Schweiz wie geplant Grenzkontrollen statt. Dadurch soll eine rasante Ausbreitung des Coronavirus verhindert und die Zahl der Infizierten und Toten kleingehalten werden. Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, dürfen Reisende ohne triftigen Grund nicht mehr nach Deutschland einreisen. Der Warenverkehr und Berufspendlerinnen und -pendler seien von den Einschränkungen allerdings nicht betroffen.

Am Sonntagabend hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) genau diese Maßnahmen angekündigt. Ihm zufolge sind sie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sowie den Ministerpräsidenten der betroffenen Bundesländer vereinbart.

Im Norden Deutschlands blieb ein Verkehrschaos zunächst aus. Dänemark hatte die Grenze zu Deutschland bereits am Samstag um 12 Uhr geschlossen. An den Grenzübergängen zu Luxemburg und Frankreich hingegen bildeten sich laut einem Bundespolizei-Sprecher zufolge erste Rückstaus. Die Menschen zeigten aber eine "hohe Akzeptanz" für die Maßnahmen. Mehrere Autofahrer, die aus Straßburg einreisen wollten, wurden am Grenzübergang Kehl zurückgewiesen.

An der Grenze zu Österreich blieb es kurz vor und zu Beginn der Kontrollen ruhig. Der Verkehr rollte zunächst normal weiter, der Rückstau nach Österreich war gering. Auch Raststätten und deren Parkplätze im Grenzgebiet seien auffällig leer. Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich gibt es schon seit der Flüchtlingskrise im Herbst 2015. Die neuen Regelungen würden vorerst auf unbestimmte Zeit laufen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Ob es demnächst zu Chaos oder langen Rückstaus an der Grenze komme, sei derzeit noch nicht abschätzbar.

Auch Frankreich schließt Grenze

Auch Frankreich schloss seine Grenze zu Deutschland für Reisende. In Frankreich war die Zahl der Coronavirus-Infizierten am Sonntag auf mehr als 5.400 angestiegen. Die Zahl der an der Lungenkrankheit Cocid-19 Gestorbenen erhöhte sich binnen eines Tages um 36 Tote auf 127 Opfer.

Der Generaldirektor im französischen Gesundheitsministerium, Jérôme Salomon, nannte die Lage im Radiosender France Inter "sehr beunruhigend". Die Situation könne sich "sehr schnell verschlechtern". Salomon warnte angesichts der rasant steigenden Zahl der Infizierten vor einer Überlastung der Krankenhäuser.