Investitionen, Kurzarbeitergeld, Kredite – so will die Regierung verhindern, dass das Coronavirus die deutsche Wirtschaft niederstreckt. Das haben die Spitzen von Union und SPD in der Nacht bei einem Treffen des Koalitionsausschusses entschieden.

Es wurde auch Zeit: Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass die Epidemie erhebliche wirtschaftliche Schäden anrichten wird. Die Kurse an den Börsen brechen ein, Flüge werden storniert, Messen und Konferenzen abgesagt. Und wenn sich das Virus weiter ausbreitet, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch in Deutschland – so wie es in Italien bereits geschehen ist – großflächig Schulen geschlossen und Regionen abgeriegelt werden.

Die meisten Ökonomen gehen inzwischen davon aus, dass die Wirtschaftsleistung in Europa im ersten Halbjahr spürbar zurückgehen könnte. Das bedeutet: weniger Gewinne, weniger Steuereinnahmen, weniger Arbeitsplätze und ein drohender Anstieg der Unternehmenspleiten. Vor allem für kleine Betriebe könnte sich der Ausfall von Aufträgen zu einer existenziellen Bedrohung entwickeln.

Es ist zwar wahrscheinlich, dass sich das Wachstum in den Monaten darauf wieder beschleunigt, denn dann werden krankheitsbedingte Produktionsausfälle aufgeholt werden. Doch man kann eine Volkswirtschaft nicht einfach so ein- und ausschalten wie eine Glühbirne. Wenn die virusbedingte Rezession ein Unternehmen erst einmal in die Pleite getrieben hat, dann gibt es dieses Unternehmen nicht mehr – und die Belegschaft hat das Nachsehen. Deshalb muss der Staat helfen und den Betrieben gewissermaßen eine Brücke bauen, damit die Krise nicht die Substanz der Wirtschaft angreift.

Die Koalition reizt aus, was im finanzpolitischen Rahmen möglich ist

Diese Logik liegt dem Maßnahmenpaket der Regierung zugrunde. Wenn ein von der Krise betroffenes Unternehmen seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt, übernimmt die Bundesagentur für Arbeit einen Teil der Lohnzahlungen und erstattet die Sozialbeiträge. Darüber sollen in Not geratene Firmen staatliche Liquiditätshilfen beantragen können – also Überbrückungskredite, die die Fortführung des Betriebs ermöglichen. Die Details sollen gemeinsam mit Unternehmensverbänden und Gewerkschaften ausgearbeitet werden. Und dann gibt es bis zum Jahr 2024 noch 12,4 Milliarden Euro zusätzlich für staatliche Investitionen.

Die große Koalition reizt damit die Möglichkeiten aus, die im gegenwärtigen finanzpolitischen Rahmen möglich sind. Die zusätzlichen Ausgaben lassen sich aus dem laufenden Haushalt und den Überschüssen der vergangenen Jahre finanzieren. Die schwarze Null dürfte damit zu halten sein, auch die Schuldenbremse im Grundgesetz wird nicht angetastet. Eine Entlastung finanzschwacher Kommunen wie sie Olaf Scholz vorgeschlagen hatte wurde nicht beschlossen. Dazu müsste das Grundgesetz geändert werden. Das wird nun lediglich geprüft. Auch Steuersenkungen wird es vorerst nicht geben.

Wenn sich das Virus schnell wieder eindämmen lässt, dann reicht das alles womöglich aus. Aber ob es so kommt, ist im Moment völlig unklar. Und das gilt nicht nur für Deutschland. Das Coronavirus breitet sich auch in den USA immer stärker aus. Wenn die größte Volkswirtschaft der Welt zum Stillstand kommt, dann werden ein paar Notkredite nicht mehr ausreichen. Dann wird es – wie in der Finanzkrise 2008 – ein international abgestimmtes Konjunkturpaket unter Einbeziehung der Zentralbanken geben müssen. Die schwarze Null wäre spätestens dann Geschichte.