Vor ein paar Tagen saßen SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und die Linkenvorsitzende Katja Kipping in der Kantine der Berliner Tageszeitung taz und diskutierten über linke Mehrheiten und ihren Wunsch nach einer "ökologisch-sozialen Wende" in Deutschland. Kipping mahnte ihre Partei, sie müsse das "Regieren wagen". Schließlich sei dort der Unwille, politische Verantwortung zu übernehmen, noch weit verbreitet. Lars Klingbeil beteuerte, die Bereitschaft der SPD, ein Bündnis mit den Linken einzugehen, sei "noch nie so groß gewesen". Trotz allem Bemühen, rot-rote Gemeinsamkeiten zu betonen, etwa bei der Orientierung der Wirtschaft am Gemeinwohl, offenbarten Kipping und Klingbeil in ihrer Diskussion, wie groß die politische und kulturelle Kluft zwischen beiden Parteien weiterhin ist. Vor allem in der Außenpolitik, wo sich die Linke weiterhin schwertut, Realitäten wie die elf Auslandseinsätze der Bundeswehr anzuerkennen.



Bemerkenswert war die Veranstaltung aber auch, weil nach aktuellem Stand der Meinungsumfragen dort zwei mögliche Juniorpartner diskutierten. Die Grünen, also die Partei, die in einem solchen linksliberalen Bündnis den Kanzler oder die Kanzlerin stellen würde, waren nicht geladen.

Sie, die in den Umfragen schon fast an die Union heranreichen, scheinen sich aktuell eher zu fragen, ob sie nach der nächsten Bundestagswahl mit Friedrich Merz, Armin Laschet oder Norbert Röttgen über die Bildung eines schwarz-grünen Bündnisses verhandeln müssen. Verwegene grüne Politiker träumen sogar von Grün-Schwarz unter Kanzlerin Annalena Baerbock oder Kanzler Robert Habeck. Ein Mitte-links-Bündnis hingegen scheint für viele Grünen keine ernsthafte Option zu sein, obwohl Baerbock und Habeck natürlich jede Festlegung auf eine Zusammenarbeit mit der Union nach der nächsten Bundestagswahl vermeiden. Offiziell gilt das Mantra der Äquidistanz.

Die Grünen stehen gut da, wo sie mit der CDU regieren

Dabei ist ein Bündnis aus SPD, Linkspartei und Grünen seit vielen Jahren ein Sehnsuchtsprojekt der politischen Linken. Nach den Bundestagswahlen 2005 und 2013 hätte ein solches Bündnis eine Mehrheit im Parlament gehabt. Es scheiterte nicht an den Grünen. Vielmehr entschied sich die damals noch stärkere SPD jeweils für eine große Koalition, weil sie die Linkspartei als nicht satisfaktions- und nicht regierungsfähig betrachtete. Seitdem gab es eine Reihe von Lockerungsübungen zwischen den drei Parteien und einen Parteitagsbeschluss der SPD zur Öffnung für Koalitionen mit der Linken. Unvereinbarkeitsbeschlüsse stehen einem grün-rot-roten Bündnis also nicht mehr im Wege.



Heute würde ein mögliches Linksbündnis – glaubt man den Umfragen – nicht mehr von der SPD, sondern von den Grünen angeführt. Laut einer Analyse der Forschungsgruppe Wahlen vom vergangenen Freitag kämen Grüne (23 Prozent), SPD (16 Prozent) und Linke (8 Prozent) zusammen auf 47 Prozent und lägen damit einen Punkt vor Union, FDP und AfD. Bei Forsa beträgt der Vorsprung sogar sechs Punkte. Für die Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen ist es die erste Mehrheit der drei Parteien seit August 2013. Bei der Bundestagswahl 2017 lagen die drei Parteien zusammen noch 18 Prozentpunkte zurück.

Dass eine gemeinsame Mehrheit nun greifbar scheint, liegt vor allem an der Stärke der Grünen. Ihren Höhenflug verdankt die Partei vor allem bürgerlichen Wählern in der Mitte; enttäuschten Wählerinnen von Union und SPD. Seit die Grünen in den Jamaika-Sondierungen im Herbst 2017 ihren absoluten Regierungswillen und ihre Kompromissbereitschaft gegenüber CDU und CSU demonstriert haben, gibt es eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz für Schwarz-Grün. Auffällig ist, dass die Grünen in Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein in Umfragen besonders gut dastehen, also da, wo sie mit der CDU beziehungsweise mit CDU und FDP regieren.



Manche Entscheidungen fallen erst in der Wahlnacht

Über Grün-Rot-Rot wurde lange kaum gesprochen. Aber das kann sich schnell ändern, wie ein Blick in die Geschichte zeigt: Gerhard Schröder warb im Bundestagswahlkampf 1998 nicht für Rot-Grün, von einem rot-grünen Projekt hielt er gar nichts. Stattdessen strebte der SPD-Kanzlerkandidat damals eine große Koalition unter Führung der SPD an. Erst der überraschend deutliche Wahlsieg ebnete den Weg für Rot-Grün. Und hätte die FDP im Bundestagswahlkampf 1969 offen für ein sozial-liberales Bündnis unter einem Bundeskanzler Willy Brandt geworben, es hätte voraussichtlich nicht zu einem Wahlsieg gereicht. Seine Vorliebe für die SPD machte der damalige FDP-Vorsitzende Walter Scheel stattdessen erst in der Wahlnacht öffentlich.

Doch wären die Grünen in der Lage, die bürgerlichen Wähler dauerhaft an Grün-Rot-Rot zu binden? Die SPD rückt gerade nach links und die Linkspartei profiliert sich radikal antikapitalistisch. Hier wird, wie die Strategiekonferenz der Partei in Kassel zuletzt wieder zeigte, noch der Klassenkampf gehuldigt sowie Revolutionsromantik verbreitet – ironische Bemerkungen über die Erschießung von Reichen inklusive.



Der Sozialdemokrat Gerhard Schröder prägte vor zwei Jahrzehnten das Bild von Koch und Kellner in einer Bundesregierung: Bevor es 1998 zur rot-grünen Koalition kam, hatte Schröder den grünen Politiker und späteren Außenminister Joschka Fischer in einem Streitgespräch im Magazin Stern angeraunzt: "Der Größere ist Koch, der Kleinere Kellner. Dies nicht zu akzeptieren ist eine typische Form grüner Überheblichkeit." Fischer schäumte ob dieser sozialdemokratischen Arroganz, doch er und seine Partei fügten sich anschließend sieben Jahre in diese Rollenverteilung. Die Grünen akzeptierten, dass die SPD unter anderem die Wirtschafts-, die Sozial- und die Innenpolitik weitgehend bestimmen würde. Vor allem ließen sie es zu, dass sich Innenminister Otto Schily als "schwarzer Sheriff" profilieren konnte – und so Wähler der Mitte an sich band. Die Grünen akzeptierten zudem den ersten Kriegseinsatz der Bundeswehr im Kosovo. Dafür bekamen sie die Möglichkeit, mit dem Atomausstieg, der Ökosteuer und der doppelten Staatsbürgerschaft zu punkten.