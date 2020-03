20 Jahre nach dem Start des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) hat der frühere Bundesumweltminister Jürgen Trittin der Bundesregierung vorgeworfen, den Ausbau des Ökostroms zu verschleppen. "Diese Ausbaubremse hat fatale Folgen für Arbeitsplätze, Konsumenten und das Klima", sagte der Grünen-Politiker.

Erneuerbare Energien seien durch die sinkende Einspeisegarentie des EEG erst wettbewerbsfähig geworden. Die Kosten für Erneuerbaren Strom seien so um mehr als 90 Prozent zurückgegangen. "Aber ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, an dem sich die Investitionen der letzten Jahre auszahlen, wo es sich lohnt, den eigenen Strom vom Dach selbst zu verbrauchen, weil er billiger ist als von den Stadtwerken, da tritt die Bundesregierung auf die Ausbaubremse", sagte Trittin.

Zehntausende der einst insgesamt 400.000 Arbeitsplätze seien deshalb in den vergangenen Jahren verloren gegangen. Darunter allein 100.000 in der Solarindustrie und mehrere Zehntausend in der Windkraft.

So würden die Anlagen laut Trittin zwar weiter produziert werden, aber in China statt in Deutschland. "Das ist bitter. So werden die Menschen in Deutschland um den Lohn ihrer Mühen gebracht. Denn es sind die deutschen Stromkunden, die die EEG-Umlage finanzieren, die die globalen Innovationskosten schulterten und schultern."

Bereits im ersten Halbjahr 2019 wurden 82 Prozent weniger Windenergieanlagen gebaut als im Jahr 2018. Damit fiel der Ausbau der Windenergie in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit Einführung des EEG. Diese Zahlen hatte die Deutsche Windguard im Auftrag des Bundesverbands Windenergie (BWE) und des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau Power Systems (VDMA) vorgelegt.

Tritten war von 1998 bis 2005 Bundesumweltminister. Während dieser Zeit, am 1. April 2000, trat das EEG in Kraft. Das Gesetz sah eine feste Vergütung und eine Abnahmepflicht des Stroms vor, um den Bau von Windrädern und Solaranlagen zu fördern.