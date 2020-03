Die Eingangstüren der Grundschule im Ingolstädter Ortsteil Ringsee öffnen sich automatisch, sobald jemand auf sie zugeht. Das ist perfekt für ein Wahllokal in Zeiten der Corona-Krise: Niemand, der hier trotz Pandemie und Sorge vor einer Ansteckung persönlich seine Stimme bei der bayerischen Kommunalwahl abgeben will, braucht eine Klinke anzufassen. In den Klassenräumen, die wegen der Schulschließungen für die nächsten fünf Wochen leer bleiben werden, stehen Fläschchen mit Desinfektionsspray bereit und die Wahlkabinen in weitem Abstand. Wer will, darf erstmals bei einer Wahl den eigenen Stift benutzen. Es kommen überraschend viele. "Die Beteiligung ist höher, als ich dachte", sagt eine Wahlhelferin, als sie die Zettel mit den Namen für den Posten des Oberbürgermeisters und der 50 Stadträte ausgibt. Es bleibt an diesem Tag nicht bei dieser einen Überraschung.

Im oberbayerischen Ingolstadt ist ein paar Stunden später klar, dass die CSU zum ersten Mal nach 48 Jahren um das Amt des Oberbürgermeisters bangen muss. In der SPD-Hochburg Nürnberg dagegen darf sich die CSU Hoffnungen auf den Chefsessel im Rathaus machen. Und für die mit viel Rückenwind aus dem Bundestrend gestarteten Grünen endet die Kommunalwahl enttäuschend: Nur mit viel Glück bei der in zwei Wochen geplanten Stichwahl könnten sie in einer der bayerischen Städte künftig regieren. Selbst in München verfehlt ihre Kandidatin Katrin Habenschaden den sicher geglaubten Einzug in das Duell um den Chefsessel im Rathaus. "Ich wäre gern in die Stichwahl gekommen, aber am Ende hat es nicht ganz gereicht", räumt sie am Abend ihren dritten Platz hinter Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) und CSU-Frau Kristina Frank ein. Und im Landkreis Miesbach muss einer von zwei grünen Landräten in Bayern seinen Rückstand auf einen CSU-Mann aufholen.

Komplizierte Auszählung

Die Kompliziertheit der bayerischen Kommunalwahl bedingt es, dass die Zusammensetzung der Parlamente in den Landkreisen, kreisfreien Städten und vielen kleineren Gemeinden bis zu diesem Montag erst einmal ungeklärt bleibt. Auch ohne Corona ist die Auszählung eine Herausforderung. Denn da wird kumuliert und panaschiert: Die Wähler dürfen einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten bis zu drei Stimmen geben und ihre Präferenzen zudem quer über mehrere Parteilisten verteilen.

Das korrekt zu erfassen dauert. Da sich zahlreiche Wahlhelfer zudem kurzfristig krank gemeldet haben oder aus Vorsicht am Sonntag zu Hause bleiben, weil sie in den zwei Wochen zuvor in einem Corona-Risikogebiet etwa beim Skifahren waren, wird die Zeit für die Verbliebenen knapp. In München hat Oberbürgermeister Reiter in der Not verbeamtete Lehrer zum Zählen zwangsverpflichtet. "Ich habe getan, was ich in dieser Situation tun konnte", verteidigte er sich gegen Kritik in ihren Reihen. Um die Gefahr einer Ansteckung zu umgehen, verteilen die Auszählenden sich auf dem Münchner Messegelände in sechs statt der zunächst zwei angemieteten Hallen und ordnen die Briefwahlunterlagen den 17 in der Landeshauptstadt angetretenen Parteien zu. Auch das gehört zu dieser Wahl unter außergewöhnlichen Umständen: Dass die Wahlbeteiligung am Ende des Tages landesweit mit 58,5 Prozent um beinahe vier Punkte höher ist als vor sechs Jahren, liegt auch an der enorm hohen Anzahl der Briefwähler.

Der populäre SPD-Oberbürgermeister Reiter geht nun zwar mit 48 Prozent der Stimmen und als haushoher Favorit in die Stichwahl. Doch ob seine Partei ähnlich erfolgreich sein wird, ist unwahrscheinlich. Nach Teilergebnissen aus der Nacht wird das Münchner Rathaus bunt – und die Mehrheitsfindung künftig womöglich schwierig. Ähnliches gilt auch für zahlreiche andere Kommunalparlamente.