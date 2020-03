Die Kommunalwahlen in Bayern werden vielerorts erst in der Stichwahl entschieden. So brachten etwa die Oberbürgermeister-Wahlen in den drei größten Städten München, Nürnberg und Augsburg am Sonntag im ersten Wahlgang noch keine endgültige Entscheidung. Die Stichwahlen sind für den 29. März angesetzt.



Trotz der Coronakrise und Problemen, ausreichend Wahlhelfer zu bekommen, stieg die Wahlbeteiligung in vielen bayerischen Kommunen. Grund dafür war oftmals ein großes Plus bei den Briefwählern. 2014 lag die Wahlbeteiligung bayernweit bei rund 55 Prozent – der bisherige Minus-Rekord in der Geschichte der Kommunalwahlen.



In München lag Amtsinhaber Dieter Reiter von der SPD in der ersten Runde mit 47,9 Prozent nach Auszählung fast aller Stimmkreise deutlich vorne. Ein Sieg Reiters war erwartet worden. Überraschend war aber, dass die CSU-Kandidatin Kristina Frank mit 21,3 Prozent vor Katrin Habenschaden von den Grünen mit 20,7 Prozent landete. Die Grünen waren zuletzt in München von Erfolg zu Erfolg geeilt, Habenschaden hatte in den Umfragen klar vor Frank gelegen.



Reiter sagte im Bayerischen Rundfunk, er freue sich über ein gutes Wahlergebnis und gehe angesichts seines Vorsprungs "relativ entspannt in die Stichwahl". Bei der Stadtratswahl deutete sich nach Auszählung von mehr als drei Viertel der Stimmkreise an, dass Reiters SPD nur noch drittstärkste Kraft wird. Dort liegen die Grünen nach deutlichen Gewinnen vor der CSU, die wie die SPD stark verlor.

Ergebnisse erst in den kommenden Wochen

Etwa zehn Millionen Menschen in Bayern waren dazu aufgerufen, Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landräte, Stadt- und Gemeinderäte sowie Kreis- und Bezirkstage zu wählen. Wegen des komplizierten Wahlsystems wird der Großteil der Ergebnisse erst im Verlauf der kommenden Woche erwartet. Von den lediglich acht entschiedenen Oberbürgermeisterwahlen gingen sechs an die CSU und zwei an die SPD.

In den fünf größten bayerischen Städten fällt erst in zwei Wochen die Entscheidung. In der zweitgrößten bayerischen Stadt Nürnberg gehen Marcus König (CSU), der 36,5 Prozent holte, und Thorsten Brehm (SPD) mit 34,9 Prozent in die Stichwahl.

In Augsburg tritt in zwei Wochen Eva Weber von der CSU (43 Prozent) gegen Dirk Wurm von der SPD an, der auf 18,8 Prozent kam. In Regensburg lag die CSU-Bundestagsabgeordnete Astrid Freudenstein mit 29,5 Prozent vor Gertrud Maltz-Schwarzfischer von der SPD, die 22,15 Prozent holte. In Ingolstadt, der fünftgrößten bayerischen Stadt, holte der amtierende Oberbürgermeister Christian Lösel (CSU) nur 33,8 Prozent und muss in zwei Wochen gegen Christian Scharpf (SPD) in die Stichwahl, Scharpf holte 33,6 Prozent.