Der junge Mann mit dem Vollbart, der sich als Vertreter der antikapitalistischen Linken vorstellt, hat eine genaue Vorstellung davon, was die Aufgabe der Linken in den Parlamenten sei: Die Abgeordneten sollten "Staatsknete aus dem Parlament abgreifen" und "Informationen aus dem Staatsapparat den Bewegungen zuspielen". Und klar: Weil das Parlament eben eine Bühne sei, auf das "die Medien so geil" seien, müsse auch die Linkspartei sie nutzen. "Aber alles, was darüber hinausgeht, brauchen wir nicht unbedingt."

Tim Fürup, Kreisvorsitzender aus Münster, ist einer von etwa 450 Mitgliedern der Linkspartei, die an diesem Wochenende in einer alten Bahnhofshalle in Kassel zwei Tage lang Strategien für die Zukunft diskutiert haben. Das Treffen war der Abschluss eines Strategieprozesses, den die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger im vergangenen Jahr ausgerufen hatten, nachdem die Linke sowohl bei der Europawahl als auch in Brandenburg und Sachsen große Verluste hatte hinnehmen müssen.

Damals sollte die Ankündigung einerseits den Druck von der Parteiführung nehmen und Forderungen nach personellen Konsequenzen ersticken. Andererseits eine Möglichkeit öffnen, um über zentrale Streitthemen zu diskutieren: Wer will die Linke eigentlich sein, für wen macht sie Politik? Oder anders gefragt: Sollte man sich eher um die Wählerinnen und Wähler bemühen, die zur AfD abgewandert sind oder um die, die derzeit den Grünen zulaufen? Interessanterweise steht die Linke in dieser Hinsicht vor einem ähnlichen Problem wie die CDU.

Kein Selbstzweck

Am heftigsten diskutiert wurde in Kassel dann aber über eine Frage, die so alt ist, wie die Linkspartei selbst: Wie hält sie es mit dem Regieren? Eigentlich möchte die Parteiführung nämlich in eine ganz andere Richtung gehen, als sie der junge Vertreter der antikapitalistischen Linken skizziert hatte.

Schließlich zeichnet sich in Umfragen erstmals seit Langem wieder eine rot-rot-grüne Mehrheit ab. Eine Chance, die die Parteiführung nutzen will. Kipping hat gerade erst ein Buch mit dem Titel Neue linke Mehrheiten – eine Einladung veröffentlicht. Auch in Kassel warb sie fürs Regieren: "Fridays for Future freut sich, wenn wir mit ihnen demonstrieren. Aber sie wollen dann auch ein ordentliches Klimapaket", mahnte sie ihre Partei. SPD und Grüne seien heute zudem eher Bündnispartner als früher. Mit Norbert Walter-Borjans habe die SPD jetzt einen Parteivorsitzenden, der gegen Steuerbetrug gekämpft habe und mit den Grünen bringe man mittlerweile gemeinsam Anträge für die Abschaffung von Hartz IV in den Bundestag ein.

Unterstützung bekam Kipping unter anderem vom bislang einzigen Ministerpräsidenten der Linken, Bodo Ramelow, dessen Landesverband in Thüringen derzeit bei 40 Prozent steht. "Regieren ist kein Selbstzweck", stellte Ramelow zwar fest. Doch bloß, weil in Thüringen ein Linker Ministerpräsident werden könne, gebe es dort eben noch keine linke gesellschaftliche Mehrheit. Schon deshalb könnten Regierungspolitik und Parteitagsbeschlüsse nicht immer ein und dasselbe sein.



Das dürfte die Regierungsskeptiker kaum beruhigen. Denn eine Selbstverständlichkeit ist das Regierenwollen für die Linke auch 2020 noch nicht. Einige in der Partei machen zur Voraussetzung, dass die Linke die "Dirigentin eines rot-rot-grünen Bündnisses" sein müsse. Auf Bundesebene dürfte jedoch in naher Zukunft damit kaum zu rechnen sein. Oder sie fürchten die Zugeständnisse, die die Linke an SPD und Grüne machen müsste – man werde in einem solchen Bündnis dann pulverisiert wie andere regierende linke Parteien in Europa. Parteichefin Kipping ist trotzdem überzeugt: Die Frage, die sich die meisten Linken stellten, sei heute nicht mehr so sehr ob, sondern unter welchen Bedingungen man regieren wolle.