SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat die von CDU und Grünen regierten Bundesländer aufgefordert, sich zur Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge aus griechischen Lagern bereit zu erklären. Alle SPD-geführten Länder hätten das bereits getan, sagte Mützenich. Innerhalb einer gemeinsamen Aktion der europäischen Länder wollten sie Kinder und Jugendliche aus den Flüchtlingslagern "in einer bestimmten Zahl" aufnehmen.



"Wir werden Horst Seehofer dabei mit allen Kräften unterstützen und bitten ihn, mit seinen europäischen Kollegen so schnell wie möglich eine Lösung zu finden", sagte Mützenich. Außerdem müsse dem Land "alle zusätzlich notwendige Hilfe bei der Bewältigung der Aufnahme und Registrierung von Flüchtlingen gegeben werden".

Während Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) zügige Hilfe forderte, warnte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vor nationalen Alleingängen. Trotz der Dringlichkeit müsse zunächst Ordnung an der Außengrenze gewährleistet sein muss, sagte Seehofer. Giffey sagte dagegen, humanitäres Handeln und klar geregelte Verfahren seien kein Widerspruch – "im Gegenteil, beides geht nur zusammen und wir brauchen beides".



Seehofer hatte am Dienstag für die europäische Aufnahme von etwa 5.000 Kindern und Jugendlichen aus griechischen Flüchtlingslagern plädiert. Am Abend wollte er sich mit den anderen EU-Innenministerinnen und -Innenministern in Brüssel treffen, um über die Lage an der türkisch-griechischen Grenze und in den griechischen Lagern zu beraten.

Auch SPD-Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider sagte, es sei wichtig, für die Flüchtlinge vor Ort "für eine Verbesserung der Lage zu sorgen". Dabei gehe es auch darum, "ob und wie Deutschland anbieten kann, insbesondere Minderjährige aufzunehmen". Dabei gehe es besonders um die unter 14-Jährigen. Über Details werde derzeit in der Koalition gesprochen.

Angestrebt werde aber, dass sich an einer Lösung zumindest einige weitere europäische Staaten beteiligen, sagte Schneider. Dies sei auch "eine Frage der europäischen Solidarität". Schneider stellte sich damit gegen Forderungen von Linkspartei und Grünen, aber auch von SPD-Politikern, Deutschland solle hier wenn nötig auch zu einem Alleingang bereit sein. Das Thema soll laut Schneider am Sonntag auch im Koalitionsausschuss von Union und SPD zur Sprache kommen.