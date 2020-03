Alle reden immer davon, dass jetzt alles anders ist. Das stimmt, aber es gibt Dinge, die waren schon in der Welt vor Corona verkehrt, und es spricht nichts dafür, dass sie jetzt plötzlich richtig wären. Als demokratische Partei mit rechtsradikalen Begriffen und Fantasien spielen, ist so eines dieser Dinge. Wie sich in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt hat, profitieren vor allem Rechtsradikale davon, wenn sich Demokraten einer ähnlichen Rhetorik bedienen wie sie selbst: Etwa, wenn sie behaupten, das Land werde von radikalen Linken einer Gehirnwäsche und Umerziehung unterzogen.

Christian Bangel Politischer Autor

Marco Buschmann, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, hat in einem denkwürdigen Spiegel-Beitrag vor einer "Revolution" und dem Zusammenbruch "politisch geordneter Verhältnisse" gewarnt, die "unfassbares Leid" auslösen könnten, für den Fall, dass die Mittelschicht durch Corona Wohlstandsverluste erlebe. Und er hinterließ nicht den Eindruck, als fände er ein solch revolutionäres Verhalten besonders unverständlich.

Nun ist es vermutlich tatsächlich so, dass die Ausgangsbeschränkungen mit den Wochen wachsende Unzufriedenheit auslösen werden. Und es stimmt mit Sicherheit, dass sie ein kolossaler bürgerrechtlicher Eingriff sind, der große wirtschaftliche Problem nach sich zieht. Man kann der Regierung oder besser den deutschen Landesregierungen auch vorhalten, zu scharfe, weitreichende, unspezifische Auflagen verhängt zu haben. Oder die Sicherheitsbehörden dafür kritisieren, dass sie mit Übereifer vorgehen. Man kann und soll fragen, wie eine Exit-Strategie aus diesem gesellschaftlichen Ausnahmezustand aussehen soll. Für all das sind Oppositionsparteien da.

Was aber soll man von einer Passage wie dieser halten?



"Wenn die deutsche Mittelschicht den Eindruck erlangen sollte, dass ihre Belange und Bedürfnisse angesichts der Bedrohung ihrer sozialen Lage nicht ins Zentrum der deutschen Politik rücken und dort zu einer klaren Änderung der Prioritäten führen, dann soll kein verantwortlicher Politiker behaupten, er habe nicht wissen können, was dann geschieht. Dann liegt irgendwann Revolution in der Luft."

Irgendwie klingt das nach Weimarer Republik. Buschmann beschreibt nicht genau, was da in der Luft liegt, er überlässt es dem Leser, sich randalierende Gelbwesten vorzustellen oder noch schlimmere, gewalttätigere Formen entfesselter Bürgerlichkeit. Und diese Rhetorik zieht sich durch den ganzen Text. "Lange werden sich das die Leute nicht mehr gefallen lassen", heißt es schon in Satz zwei.

Aber welche Leute meint er? Wovon spricht Buschmann? Bewaffnete Reichsbürger, rechtsextreme KSKler, oder eher Normalbürger mit Luftgewehren und Mistgabeln? Eine Machtübernahme rechtsradikaler Milizen? Nirgends im Text beschreibt der FDP-Mann die potenziellen Revolutionäre genauer, geschweige denn, dass er sie kritisiert. Er fragt auch nicht nach Wegen, wie man solche, offensichtlich zu Gewaltakten neigende Menschen ausgrenzen und von ihrem Tun abbringen könnte. Er sagt nicht viel mehr, als dass die Beschränkungen möglichst bald fallen sollen (wer will das nicht?). Und dass, ja, Politik für die "Mittelschicht" gemacht werden muss.



So kann man das, was Buschmann schreibt, auch als Drohung auffassen. Als eine Mahnung, dass der vermögende Teil der Gesellschaft bald zu den Forken greifen wird, wenn nicht das passiert, was sie wollen. Dazu muss man noch nicht mal böswillig sein, sondern sein düsteres Geraune von der demokratischen Endzeit, die die Regierenden durch ihr Fehlverhalten ausgelöst hätten, einfach wortgenau nehmen. Es ist nicht ganz klar, ob dieser Effekt intendiert ist. Oder ob hier jemand, nicht ganz untypisch für die Gegenwarts-FDP, einfach mal mit den rhetorischen Waffen spielte, die so im Arsenal stehen. Frei nach Donald Trump: "If we have it, why don’t we use it?"