Eine erste schwarze Limousine parkt schon vor der Kirche in der Sonne, die zweite kommt gerade angerollt. Ein Polizeibeamter öffnet die Tür zum Fond, heraus steigt Bodo Ramelow und er zieht sich sein Jackett über. Dreiteiliger Anzug, Schlips, das Thüringen-Abzeichen am Revers: Nichts weist darauf hin, dass dieser Mann seit einem Monat nicht mehr der einzige linke Ministerpräsident der Republik ist, sondern nur noch Abgeordneter im Thüringer Landtag.

Aber irgendwie passt die Anmutung zur Absurdität der Situation. Die übliche Praxis, dass ein Regierungschef auch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt noch für eine Weile Personenschutz erhält, verbindet sich mit der Möglichkeit, dass Ramelow ab Mittwochnachmittag wieder in der Erfurter Staatskanzlei residiert. Damit wäre in Thüringen die nächste politische Premiere absolviert: Ein abgewählter Ministerpräsident hätte es zurück ins alte Amt geschafft.

Aber noch ist es nicht so weit, noch steht das alles im Konjunktiv, noch ist es Sonntagnachmittag vor der Thomaskirche in Erfurt. Das Polizeimusikkorps und das Jugendblasorchester geben ein Benefizkonzert. Ramelow ist extra vorzeitig von einer Strategietagung seiner Linken in Kassel aufgebrochen, um hier zu sein. Erst das Land, dann die Partei.

Der Ministerpräsident a. D. gibt sich staatstragend. "Ich gehe davon aus, dass alle um ihre Verantwortung wissen", sagt er ZEIT ONLINE. "Keiner kann so tun, als ob nichts gewesen wäre." Der 5. Februar 2020, als Thomas Kemmerich, der Landeschef der Liberalen, mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD zum Regierungschef gewählt wurde, habe die Situation verändert.



Prinzip kalkuliertes Risiko

Und dennoch: Wenn sich am Mittwoch, 14 Uhr, die 90 Landtagsabgeordneten versammeln, wird vieles so sein wie an jenem Mittwoch vor vier Wochen. Wieder steht die geheime Wahl des Ministerpräsidenten auf der Tagesordnung. Wieder wird der Abgeordnete Ramelow antreten. Wieder wird er nur auf die 42 Stimmen seines rot-rot-grünen Minderheitenbündnisses setzen können.

Und wieder könnte es schiefgehen.

Ramelow weiß am Sonntag vor der Kirche noch nicht, dass der AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke gegen ihn antreten will. Dennoch gibt der Linke sich nach außen fast noch hoffnungsvoller als vor einem Monat. Während Ramelow damals erst mit einer Bestätigung im dritten Wahlgang rechnete, geht er diesmal sogar fest von seiner Wahl im ersten Wahlgang aus – und zwar ohne Stimmen von der AfD. Zumindest lautet so seine offizielle Sprachregelung. "Ich bin davon überzeugt, dass ich mit ausreichend Stimmen der demokratischen Vertreter gewählt werde", sagt er. Über etwas anderes wolle er gar nicht reden.

Ist das Selbstüberschätzung? Oder Wagemut? Gottvertrauen? Eher handelt es sich um kalkuliertes Risiko. Denn einige Umstände haben sich seit dem 5. Februar geändert. Das "Erfurter Beben", wie es in den Medien genannt wurde, hat nicht nur alle Beteiligten in Erfurt wie Berlin gehörig durchgeschüttelt, sondern auch einiges tektonisch verschoben. Geschichte wiederholt sich nicht, sie zitiert sich höchstens selbst.

Vor allem die CDU ist in ihrer Grundstruktur erschüttert. Während die Ereignisse in Berlin den Kampf um die Nachfolge der Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und die Kanzlerkandidatur einleiteten, ist in Erfurt der Wechsel schon halb vollzogen. Mike Mohring hat seine Ämter als Landesvorsitzender in Partei und Parlament abgegeben, sein ewiger Konkurrent Mario Voigt ist an die Spitze der Landtagsfraktion gewählt.

Am 18. April, auf einem Sonderparteitag, soll der neue Landesparteichef bestimmt werden. Als Favorit gilt ausgerechnet der Bundestagsabgeordnete Christian Hirte, den Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Druck der SPD als Ostbeauftragter schasste, weil er Kemmerich per Twitter zur Wahl gratuliert hatte.