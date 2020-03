Erst seit Kurzem ist der Sachse Marco Wanderwitz (CDU) Ostbeauftragter der Bundesregierung. Der 44-Jährige, geboren in Karl-Marx-Stadt, gehört zu jenen in der Unionsfraktion, die ohne Wenn und Aber für klare Kante gegenüber der AfD plädieren. Sein Vorgänger Christian Hirte musste gehen, nachdem er dem Kurzzeit-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) in Thüringen nach seiner Wahl mit AfD-Stimmen gratuliert hatte.

Frage: Herr Wanderwitz, Sie sind der neue Regierungs-Ossi. Trotzdem sagen Sie, dass Sie sich nicht als Ostdeutscher fühlen. Sind Sie falsch im Amt oder braucht es Ihr Amt nicht?

Marco Wanderwitz: Zunächst bevorzuge ich meine offizielle Amtsbezeichnung. Aber in der Tat war ich nie ein Freund der Bezeichnung "Ostdeutschland". Es handelt sich um mehrere, neue Bundesländer. Wenn man mich fragt, was ich bin, sage ich: Sachse, Erzgebirger. Trotzdem ist das Amt für die neuen Länder wichtig. Es braucht einen Anwalt, der sich in der Regierung für gleichwertige Lebensverhältnisse einsetzt.

Frage: Bei Ihren Vorgängern hat das nicht so gut geklappt, viele Ostdeutsche fühlen sich weiterhin zweiter Klasse, strukturschwache Regionen bleiben abgehängt. Wann hat die Benachteiligung ein Ende?



Wanderwitz: Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Viele Städte wie Jena oder Leipzig haben das wirtschaftliche Niveau des Westens erreicht – das von 1990. Aber die alten Länder sind eine der dynamischsten Wachstumsregionen Europas und nicht stehen geblieben. Ich mache mir keine Illusionen: Eine Angleichung ist weiter eine Generationenaufgabe.

Frage: Viele Ostdeutsche fühlen sich kaum vertreten. Von 195 Dax-Vorständen kommen fünf aus dem Osten. Von 56 Staatssekretären der Bundesregierung ebenfalls nur fünf. Selbst 77 Prozent der Führungskräfte im Osten sind aus dem Westen. Warum gibt es keine Quoten?



Wanderwitz: Wir haben ein Repräsentanz-Problem der neuen Länder. Auch Bayern würden nicht akzeptieren, dass die Staatssekretäre in ihrem Bundesland mehrheitlich aus Bremen kommen. Finanzamtsvorsteher und Amtsgerichtsdirektoren werden in den Ländern ernannt, das muss man vor Ort lösen. Auf Bundesebene müssen wir mehr mit Länderquoten arbeiten. Aber es lässt sich nicht immer leicht sagen, wer "ostdeutsch" ist. Mich sprach zuletzt eine Dame um die 50 an, die als junge Frau kurz nach dem Umbruch aus dem Westen nach Erfurt kam und sich hier ihre Familie, ihr Leben aufgebaut hat – soll die bei einer Quote berücksichtigt werden oder nicht? Bei einer Frauenquote ist das einfacher.

Frage: Was wollen Sie als Ostbeauftragter bewegen?



Wanderwitz: Wenn man so hopplahopp in ein Amt kommt wie ich, tut man gut daran, sich gut einzuarbeiten. Natürlich ist es mir wichtig, dass wir im Aufholprozess der neuen Länder einen Turbo zünden. Und ich sehe mich als jemand, der Debatten über die Grundlagen der Demokratie führt, auch wenn es weh tut. Ich will so oft wie möglich draußen sein und Leute überzeugen.

Frage: Ihr Vorgänger im Amt, Christian Hirte, wurde zum Rücktritt gedrängt, nachdem er dem Kurzzeit-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich in Thüringen nach seiner Wahl mit AfD-Stimmen gratuliert hatte. Was halten Sie davon, dass er jetzt Thüringer CDU-Chef werden könnte?



Wanderwitz: Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Im Fall von Christian Hirte hat ja nicht nur seine Gratulation zum Rücktritt geführt.

Frage: Nach allem, was in Thüringen passiert ist: Wäre es eine Katastrophe, wenn am Mittwoch der Linke Bodo Ramelow mit Stimmen von CDU-Abgeordneten ins Amt des Ministerpräsidenten gewählt werden würde?



Wanderwitz: Ich bin sehr dankbar, dass im letzten CDU-Bundesvorstand die Thüringer Spitze gemeinschaftlich gesagt hat: Die Landtagsfraktion wird Bodo Ramelow nicht wählen.

Frage: Aber einzelne Abgeordnete schon – gerade jetzt, da auch AfD-Landeschef Björn Höcke antritt?

Wanderwitz: Auch einzelne Abgeordnete sollten selbst unter diesen Umständen Herrn Ramelow nicht wählen. Wenn ich Landtagsabgeordneter wäre, würde ich Ramelow nicht wählen. Wir haben zwar ein freies Abgeordnetenmandat. Aber wir haben auch eine klare Beschlusslage des CDU-Parteitages und des Bundesvorstandes – und die gilt für jedes Parteimitglied.

Frage: Ist dieser Beschluss richtig, der eine Zusammenarbeit mit Linke und AfD kategorisch auszuschließt?



Wanderwitz: Ja. Es ist ja nun kein flächendeckendes Phänomen, dass AfD und Linke die Mehrheit in den Parlamenten der neuen Länder stellen. In Sachsen und Brandenburg, wo vergangenes Jahr am 1. September gewählt wurde, gibt es klare Mehrheiten von unzweifelhaft demokratischen Parteien. Ich halte es für nicht geboten und inhaltlich für nicht richtig, den Beschluss der Bundespartei der Tagespolitik zu opfern. Minderheitsregierungen sind ja möglich, auch von Rot-Rot-Grün in Thüringen. Ich sehe kein Problem darin, wenn die thüringische Landesregierung nicht ganz so arbeitsfähig ist wie eine normale Koalitionsregierung. Dieses Ergebnis hat eben die Wahl der Bürgerinnen und Bürger hervorgebracht.

Frage: Was die ausgeschlossene Zusammenarbeit von AfD und CDU betrifft, sind Sie aber nicht konsequent. Sie haben im Kontext mit Absprachen zwischen CDU und AfD in Bautzen getwittert, es müsse für Kooperationen auf kommunaler Ebene eine Bagatellgrenze geben.



Wanderwitz: Die Frage ist doch: Was ist Zusammenarbeit? Beispiel Kreistag Zwickau: Wir sind ein Landkreis mit mehr als 300.000 Einwohnern, also keine Hobby-Veranstaltung. Den Landrat stellt die CDU. Dort wurde kürzlich der Haushalt verabschiedet auf Einbringung von Freien Wählern und FDP, mit Unterstützung von Linke und AfD – gegen CDU, SPD und Grüne. Das ist kommunal normale Mehrheitsfindung. Wenn in einem Bundesland wie Thüringen ein Haushalt beschlossen werden muss – und das kann eine Minderheitsregierung nicht allein –, wird man auch irgendwie kleinteilig zusammenfinden. Das sehe ich nicht als Zusammenarbeit im Sinne des Unvereinbarkeitsbeschlusses.