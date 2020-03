Es läuft derzeit nicht schlecht für Olaf Scholz, aber am Montag hätte es noch besser laufen können. Eigentlich hätte der Bundesfinanzminister und SPD-Vizekanzler an diesem Tag gemeinsam mit der Kanzlerin als Deutschlands oberste Krisenmanager vor die Presse und das coronageschüttelte Land treten sollen. Nicht so sehr, um etwas Besonders zu sagen, vieles war ja bereits bekannt. Sondern um etwas Besonderes zu verkörpern, etwas, was das Land und seine Menschen jetzt noch dringender brauchen als Milliardenkredite, Kurzarbeitergeld und den Abschied von der schwarzen Null: Vertrauen und Zuversicht. Doch Merkel musste in Quarantäne – und Scholz mit Peter Altmaier vorliebnehmen.

Zwei Tage später hat der Vizekanzler dann doch noch seinen Merkel-Moment. In Vertretung der Kanzlerin präsentierte Scholz am Mittwochmorgen den Maßnahmenkatalog im Kampf gegen die ökonomischen Folgen der Corona-Krise. Scholz in der Kanzlerrolle – das Kuriose daran ist, dass es längst nicht so kurios wirkte, wie man vor wenigen Wochen noch gedacht hätte. Denn da war Scholz schon Geschichte. Jetzt hat er wieder eine Zukunft.

Natürlich kann man darüber streiten, ob es angesichts steigender Infektions- und Totenzahlen angemessen ist, politische Gewinner und Verlierer einer Pandemie zu identifizieren. Hält man es für angemessen, kommt man nicht umhin, Olaf Scholz zu den Gewinnern zu zählen. Und das umso mehr, da ein anderer bisheriger Gewinner, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, gerade vom Kurs abkommt.



Er kann jetzt sogar Empathie

Auf dem schmalen Grat zwischen Entschlossenheit und Präpotenz kippt Söder mit jedem Tag, der Entscheidungen erfordert, ein bisschen mehr ins übertrieben Selbstbewusste. Die Sachlichkeit von Scholz, die nicht nur in den Augen von Rheinländern regelmäßig die Grenze zum Drögen überschreitet, tut da nicht nur gut. Sie wird in der Krise zu seiner größten Stärke. Und wenn man genau hinhört und hinschaut, entdeckt man bei Scholz jetzt sogar öffentlich etwas, was man sonst nur in kleineren Runden erlebt: Empathie.



Kompetent, ruhig, faktenfest. Scholz hat für sich schon vor längerer Zeit entschieden, in einer immer verrückteren Welt die reine Vernunft verkörpern zu wollen. Die Politik ohne Wärmestrom hat ihn zu einem Fremden in der eigenen Partei gemacht. Sie hat Genossen fragen lassen, was am SPD-Vizekanzler eigentlich noch sozialdemokratisch ist. Und sie hat ihm beim Rennen um den Parteivorsitz eine Niederlage gegen Menschen eingebracht, die bis heute kaum jemand kennt.



Jetzt, in der Krise, lässt Scholz auch Gefühle erkennen, etwa wenn er sich, durchaus berührt, bei Ärzten, Krankenschwestern, Pflegern und Kassiererinnen bedankt oder den Menschen Mut zuspricht. Da aber niemand denken soll, aus dem Vernunftmenschen sei nun ein Gefühlsdusel geworden, gibt's den Emo-Scholz nur in homöopathischen Dosen. Scholzig soll der Scholz schon bleiben.

Politik als Krisenmanagement

Als Vizekanzler und Finanzminister profitiert der 61-Jährige davon, dass die Politik in diesen Wochen – und womöglich Monaten – zum Krisenmanagement zusammenschnurrt. Merkel, Scholz, der Gesundheits-, der Wirtschafts- und der Arbeitsminister sowie die publikumswirksamsten der 16 Ministerpräsidenten: Das sind die politischen Akteure, die jetzt im Zentrum stehen. Alle anderen, seien sie nun CDU-Vorsitzendenkandidaten, SPD-Vorsitzende oder Beliebtheitskönige – und königinnen, finden kaum noch statt.



Kein Tag vergeht, an dem Scholz nicht in der Tagesschau zu sehen ist, in einer Talkshow sitzt oder auf dem Titelblatt einer Zeitung erscheint. Und manchmal passiert das alles sogar am gleichen Tag. Und Scholz hat da immer die gleiche Botschaft für das verunsicherte Volk, die er so direkt aber nie ausspricht: Weil ich als Finanzminister in den vergangenen Jahren das Geld zusammengehalten habe, ist jetzt genügend da, das wir raushauen können. Bleibt also ruhig: Wir können in die Vollen gehen, weil ich die Kassen gefüllt habe. Dumm nur, dass in den Umfragen bisher vor allem die Union profitiert. Aber vielleicht muss die Botschaft ja erst mal sacken.