Die Regierungschefs der Länder haben auf der Ministerpräsidentenkonferenz einen neuen Glücksspielstaatsvertrag beschlossen. Damit werden Glücksspiele im Internet wie Onlinepoker und Onlinecasinos künftig bundesweit erlaubt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur nach der Konferenz der Länderchefs aus Teilnehmerkreisen. Die Landesparlamente müssen den Staatsvertrag noch ratifizieren, in Kraft treten soll er am 1. Juli 2021.



Derzeit ist Onlineglücksspiele nur in Schleswig-Holstein erlaubt. Es ist das einzige Bundesland, das für sie Lizenzen vergibt. Künftig soll eine neue zentrale Glücksspielbehörde mit Sitz in Sachsen-Anhalt dafür zuständig sein. Sie soll zum Inkrafttreten des Staatsvertrags eingerichtet werden und die Aufsicht von Glücksspielen im Internet ausüben.



Dem neuen Vertrag sind Verhandlungen unter der Federführung der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei vorausgegangen. Grund für die Neuregelung ist der Boom von bisher nicht regulierten Glücksspielen im Internet, der in den vergangenen Jahren aufgetreten ist. Der Staatsvertrag soll daher als "begrenztes, eine geeignete Alternative zum nicht erlaubten Glücksspiel darstellendes Glücksspielangebot" den "natürlichen Spieltrieb" der Bevölkerung in geregelte Bahnen lenken. Weiterhin wollen die Ministerpräsidenten gegen Glücksspiel- und Wettsucht vorgehen: Bei den legalen Glücksspielangeboten soll der Jugend- und Spielerschutz gewährleistet werden.

Vor allem Livewetten werden beschränkt

Beispielsweise müssen Spieler mit Selbst- oder Fremdsperre in einer separaten Datei erfasst werden. Auch soll ein individuelles Einzahlungslimit für Spieler festgelegt werden, das für alle Anbieter gültig ist und 1.000 Euro im Monat nicht überschreiten darf. Weiterhin schränkt der Vertrag Werbung für Onlineglücksspiel ein: Im Rundfunk und im Internet darf dann zwischen 6 und 21 Uhr keine Werbung für virtuelle Automatenspiele, Onlinepoker und -casinospiele gespielt werden.



Die besonders stark genutzten Sportwettangebote werden ebenfalls eingeschränkt. Insbesondere gilt das für Livewetten: Bei ihnen dürfen dann ausschließlich Wetten auf das Endergebnis oder das nächste Tor, beziehungsweise Satz oder ähnliche Ereignisse abgeschlossen werden, die Bestandteil eines Endergebnisses sind. Das gilt für Sportarten, in denen regelmäßig nur eine geringe Gesamtzahl an solchen Ereignissen auftritt, etwa Fußball, Hockey oder Volleyball. Livewetten auf Sportarten wie Tennis oder Basketball, deren Endergebnisse häufig sehr hoch ausfallen, dürfen dann nicht mehr angeboten werden.

Anbieter begrüßen Neuregelungen

Das Vorhaben der Ministerpräsidentinnen erntete sowohl Lob als auch Kritik. So begrüßte Jürgen Häfner, Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz, die Entscheidung. Sie würde den illegalen Markt im Onlinebereich zurückdrängen. "Auf der Basis des neuen Glücksspielstaatsvertrages können wir unsere Produktpalette weiterentwickeln, innovative Ideen verwirklichen und optimistisch in die Zukunft blicken." Auch Daniel Henzgen aus der Geschäftsleitung des Glücksspielanbieters Löwen-Entertainment zeigte sich zufrieden: Nun könnten sich auch legale, ihre Steuern in Deutschland zahlende Anbieter an dem wachsenden Markt beteiligen.



Der Vorstandssprecher des Verbands Deutsche Automatenwirtschaft Georg Stecker mahnte die Länder an, von ihren regulativen Kompetenzen Gebrauch zu machen. Bei der Umsetzung des Vertrags müsse der eingeschlagene Weg der qualitativen Regulierung weiterverfolgt werden, um einen wirksamen Spieler- und Jugendschutz zu gewährleisten. Er plädierte aber auch für Lockerungen bei traditionellen Spielhallen: Vorgeschriebene Mindestabstände zwischen ihnen seien durch die Legalisierung von Onlineangeboten nun "absurder denn je".

Kritischer äußerte sich eine Allianz unterschiedlicher Verbände, die den Ländern drastische Defizite beim Spielerschutz vorwerfen. In einem Brief an die Regierungschefs heißt es, wirtschaftliche Interessen und Staatseinnahmen aus dem Glücksspiel stellten nachvollziehbare Motive dar, dürften aber nicht auf Kosten von Einzelschicksalen und des Gemeinwohls erfolgen. Auch der Suchtforscher Tobias Hayer von der Universität Bremen sagte, der Markt werde sich durch die Maßnahmen liberalisieren, wodurch mehr Wettangebote und auch mehr Anbieter entstehen würden. "Das wird in der Konsequenz zu mehr Spielanreizen und zu mehr Suchtgefahren führen."



Kritik an Werbevorschriften und Restriktionen

Auch kritisierte er die neuen Werberichtlinien als zu lasch: "Ich halte es für absolut keine gute Idee, dass etwa Fußballbundesligisten mit dem Logo eines Wettanbieters auf dem Trikot herumlaufen oder Wettanbieter zu den Hauptsponsoren eines Clubs zählen." Aus der Suchtprävention in anderen Feldern sei bekannt, dass Verbote wirken würden, wie beim Werbeverbot von Alkohol auf Trikots. "Diese Erfahrungswerte sollte man auch auf das Glücksspiel übertragen."



Umsatzeinbußen befürchtet hingegen Mathias Dahms, Präsident des Deutschen Sportwettverbandes (DSWV). Durch die teilweise harschen Einschränkungen bei den beliebten Livewetten fürchtet er eine Abwanderung vieler Tipper in den Schwarzmarkt. Der DSWV teilte mit, bei den Livewetten nur noch 25 bis 30 Prozent des heutigen Wettvolumens anbieten zu können. "Das heißt, es gehen den Wettanbietern durch diese Einschränkungen etwa drei bis vier Milliarden Euro Umsatz im Livewettmarkt verloren", sagte Dahms.



Das Sportwettenangebot ist ein Milliardenmarkt: Im vergangenen Jahr lag der deutsche Gesamtwetteinsatz bei einem Rekordwert von 9,3 Milliarden Euro – obwohl keine Fußballeuropa- oder Weltmeisterschaft stattfand. Auch der Sport könnte unter den künftigen Einschränkungen leiden, sagte Dahns: Wenn die Einschränkungen für die Spieler zu groß würden, könnten Anbieter ihre Angebote zurückziehen und auch ihre Sponsorengelder für den Sport reduzieren.