Wann immer es sich anbot, beim Empfang für die Hauptstadtpresse mit Häppchen und Jazzband oder in Hintergrundgesprächen beim teuren Italiener, erzählte das Spitzenpersonal der AfD bis zum Donnerstag gerne diese eine Geschichte über die eigene Partei: Am Anfang sei die AfD noch unprofessionell gewesen, sie habe sich häuten müssen, bis das politische Profil gefunden war. Es seien Querköpfe und Spinner dazugestoßen, die aber habe man aussortiert. Inzwischen jedoch sei die AfD eine Partei der bürgerlichen Mitte, rechts der CDU zwar, aber durchaus geneigt, in nicht allzu ferner Zukunft mit ihr eine Regierung zu bilden.

Diese Erzählung war auch schon vor Donnerstag eine grobe Verzerrung der Realität. Nun aber hat das Bundesamt für Verfassungsschutz der Partei bescheinigt, dass sie seit ihrer Gründung im Jahr 2013 keineswegs in die Mitte gerückt ist. Im Gegenteil. Der Flügel, ein Zusammenschluss der Völkischen innerhalb der AfD, gilt laut Geheimdienst nun offiziell als rechtsextrem. Zu radikal seien dessen Anführer, der thüringische AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke und der brandenburgische AfD-Chef Andreas Kalbitz. Zu eng die Verbindungen ins rechtsextremistische Milieu, zu Männern wie dem Strategen und Publizisten Götz Kubitschek oder dem Pegida-Gründer Lutz Bachmann. Zu gut sei der Flügel mittlerweile organisiert, auf Demos und im Netz. So stellt es Thomas Haldenwang dar, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz.



Minutenlang liest der Verfassungsschutzchef Zitate von Höcke vor. Es geht darin um "Feindzeugen", um eine "kulturelle Kernschmelze", um den "Islam als Okkupationsmacht" oder eine "fortschreitende Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung", die zwangsläufig ganze "Volksteile gefährde". Was Haldenwang vorträgt, ist das Kondensat einer Rassenideologie, die im Flügel nicht nur akzeptiert, sondern beklatscht und online immer weiter verbreitet wird.



Verfassungsschutz - Teile der AfD als rechtsextrem eingestuft Der Verfassungsschutz beobachtet ab sofort den rechtsnationalen AfD-Flügel. Er habe eine „erwiesen extremistische Bestrebung“, so Behördenchef Thomas Haldenwang. © Foto: dpa

Laut, radikal, organisiert

Haldenwang und seine Leute schätzen, dass der Flügel 7.000 Menschen umfasst, das sind zwanzig Prozent der Gesamtpartei. Konkretere Zahlen gibt es nicht, denn der Flügel führt keine Mitgliedslisten. Der Geheimdienst orientiert sich deshalb am Bekenntnis von AfD-Mitgliedern zu Personen wie Höcke, an ihren Beiträgen im Netz oder an ihren Verbindungen innerhalb der AfD.

Über ein Jahr lang hatte Haldenwangs Behörde geprüft, ob der Flügel durchgehend als extremistisch zu bezeichnen sei. Inzwischen besteht für den Verfassungsschutz an der Bewertung kein Zweifel mehr. Seine Behörde habe innerhalb des gesamten Flügels immer wieder "Verstöße gegen Demokratie, Menschenwürde und Rechtsstaatsprinzip" festgestellt, sagt Haldenwang. Seine Entscheidung ist abgestimmt mit den 16 Landesämtern für Verfassungsschutz. Der Geheimdienst hat nun das Recht, Telefonate abzuhören und Chats mitzulesen, sogar der Einsatz von V-Leuten ist erlaubt. Der Flügel bedroht die freiheitliche Grundordnung. Das ist die Quintessenz von Haldenwangs Auftritt am Donnerstag.



Über die AfD als Ganzes verliert der Verfassungsschutzchef kaum ein Wort. Denn die Partei hat ihm vergangenes Jahr mit einer Klage vor dem Kölner Verwaltungsgericht verboten, sie als "Prüffall" zu bezeichnen. Trotzdem steht der Flügel für einen relevanten Teil der Partei. In Ostdeutschland ist er besonders stark, dort bestimmt der Flügel, wer auf Wahllisten landet, wer aussichtsreiche Posten bekommt, wer eine politische Zukunft in der AfD hat und wer nicht.



Und obwohl die Parteispitze regelmäßig erklärt, der Flügel spiele keine besonders große Rolle in der Gesamtpartei, belegen allein die Zahlen, die Haldenwang am Donnerstag präsentiert, dass das nicht stimmen kann: Ein Fünftel aller AfD-Mitglieder gehört ihm demnach an. Doch ihr politisches Gewicht innerhalb der AfD dürfte noch größer sein, als es diese Zahl vermuten lässt. Denn die Anhänger des Flügels sind die Lauten, die Radikalen und die Organisierten in der Partei.