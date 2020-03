Mit dem neuen Jahr begann auch ein neuer Arbeitsvertrag: Seit Januar 2020 arbeitet der Rechtsextreme Arthur Österle für den AfD-Bundestagsabgeordneten Ulrich Oehme aus Chemnitz. Das bestätigten beide unabhängig voneinander gegenüber ZEIT ONLINE.

Österle ist als geringfügig Beschäftigter bei dem sächsischen Parlamentarier angestellt. "Herr Österle ist für meinen persönlichen Schutz bei öffentlichen Auftritten im Wahlkreis verantwortlich", sagt Ulrich Oehme auf Anfrage. Die Stimmung im Land sei so aufgeheizt, dass ein Personenschutz notwendig geworden sei, so der Bundestagsabgeordnete. Allein auf sein Wahlkreisbüro habe es bereits 25 Anschläge gegeben. Er werde in Zukunft "ein bisschen im Wahlkampf auf Herrn Oehme aufpassen", bestätigt auch Arthur Österle telefonisch. An Angriffe auf den Abgeordneten könne er sich aber nicht erinnern.

Mit diesem Porträt hatte sich Österle als Bürgermeister in Burkhardtsdorf. © privat

Arthur Österle wurde im August 2018 bundesweit bekannt, als er als Chefordner des rechtsextremen Bürgerbündnisses Pro Chemnitz die Aufmärsche mitorganisierte, aus denen heraus es zu rassistischen Übergriffen und zahlreichen Straf- und Gewalttaten kam. Später wurde bekannt, dass einige der Demonstrationsteilnehmer auch die mutmaßliche Terrorgruppe Revolution Chemnitz gebildet hatten, die Anschläge auf Migranten und Politiker geplant hatte. Außerdem nahmen Stephan E. und Markus H. an einer der Kundgebungen von Pro Chemnitz teil. Die beiden hessischen Neonazis werden beschuldigt, den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erschossen zu haben. Der Generalbundesanwalt ermittelt derzeit gegen die mutmaßlichen Täter des Lübcke-Mordes und die mutmaßlichen Mitglieder von Revolution Chemnitz.

Mit seinem markanten Auftreten – langer Vollbart, breites Kreuz, Seitenscheitel - war Österle bei den Protesten stets eine auffällige Erscheinung. Er soll auch als Einheizer mit Megaphon agiert haben. Das zeigen Videoaufnahmen auf Twitter und auch Szenen einer MDR-Dokumentation. In einem Video sieht man ihn, wie er vor Demonstranten steht und ihnen zuruft: "Meinetwegen bindet euch den rechten Arm an, wir sind heute hier als Volk, und nicht als politische Gesinnung."

Der Russlanddeutsche Arthur Österle arbeitet neben seinem neuen Job als Bundestagsabgeordnetenmitarbeiter weiter als selbstständiger Elektroinstallateur, Zimmermann und Bauleiter. Nach eigenen Angaben hat er früher im Wachbataillon des Bundesverteidigungsministeriums gearbeitet, "unter Helmut Kohl", wie er in einem Bewerbungsschreiben zur Bürgermeisterwahl in seinem Heimatort Burkhardtsdorf mitteilt.

Bereits seit Jahren ist Österle im Rechtsaußen-Milieu unterwegs. So war er im Anti-Asyl-Verein Heimattreue Niederdorf aktiv, der in Teilen vom sächsischen Verfassungsschutz beobachtet wird. Auch das Bürgerbündnis Pro Chemnitz wird im aktuellen Verfassungsschutzbericht des Landes Sachsen erwähnt. Österle sei dort jedoch nie Mitglied gewesen, sagt Robert Endres von der Stadtratsfraktion Pro Chemnitz auf Anfrage. Mittlerweile soll sich Österle von der rechtsextremen Kleingruppe distanziert haben und bekennt sich zur AfD. Im vergangenen Jahr trat er als "Einsatzleiter" bei einem AfD-Parteitag in Riesa und bei anderen Parteiveranstaltungen als Ordner auf. In der Vergangenheit war Arthur Österle auch als Ordner bei der "Merkel muss Weg"-Demonstration in Berlin in Erscheinung getreten und nahm an mindestens einer Demonstration der neonazistischen Kleinpartei Der III. Weg sowie bei Pegida-Kundgebungen teil. Der Bundestagsabgeordnete Ulrich Oehme hat kein Problem mit der Vita seines neuen Mitarbeiters: "Ausschlaggebend war, dass er AfD-Mitglied ist und mich schützen kann", sagte Oehme ZEIT ONLINE. Österle ist Vorstand im Kreisverband Erzgebirge der AfD und Fraktionsvorsitzender der Partei im Gemeinderat Burkhardtsdorf.

Österle ist nicht der einzige Rechtsextremist, der für die AfD im Bundestag arbeitet. Ein AfD-Abgeordneter beschäftigt mit Maximilian T. derzeit einen Oberleutnant der Bundeswehr, der vom Militärischen Abschirmdienst als Rechtsextremist eingestuft wird. Kritik erhielt die Partei auch, weil ein Abgeordneter den damaligen Chef der Identitären Bewegung Deutschland (IBD), Daniel Fiß, angestellt hatte. Die IBD wird vom Verfassungsschutz als rechtsextreme Organisation beobachtet. Und bis Januar 2019 arbeitete der Chefredakteur des rechtsextremen Magazins Zuerst!, Manuel Ochsenreiter, bei einem weiteren AfD-Politiker im Bundestag. Ochsenreiter wird zudem beschuldigt, einen rechten Terroranschlag in der Ukraine finanziert zu haben.

Mitarbeit: Paul Middelhoff